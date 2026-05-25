Oferta de 500 empleos: Vegalsa-Eroski busca trabajadores para sus supermercados en verano, especialmente en Rías Baixas y A Mariña de Lugo

Vegalsa-Eroski acaba de poner en marcha el proceso de selección para incorporar a 500 personas para reforzar sus plantillas de cara al verano. La oferta de empleo abarca toda la red de la cadena de distribución alimentaria en Galicia, Asturias y Castilla y León; y sus principales formatos: las tiendas de Eroski y de la gama Familia, sobre todo en las zonas de Rías Baixas y A Mariña de Lugo. Los puestos disponibles son de caja-reposición, sin necesidad de experiencia previa, y hay también vacantes en las secciones de frescos.

Los candidatos pueden inscribirse en las ofertas ya publicadas por la compañía en su portal de empleo. «Aunque nuestra necesidad inmediata se centra en cubrir las 500 vacantes para la campaña de verano, esta oferta es una oportunidad para que descubramos nuevos perfiles que puedan optar a ofertas de empleo de larga duración y a seguir desarrollándose profesionalmente en nuestra compañía», asegura el director de Personas de Vegalsa-Eroski, Francisco Duarte.

Los contratos incluyen los beneficios que Vegalsa-Eroski tiene para la plantilla, como descuentos de empleados en las compras y los planes formativos. A finales de 2025, la compañía alcanzó una plantilla media de 8.120 trabajadores tras la creación de 400 nuevos empleos a lo largo del ejercicio. «Este refuerzo de plantilla se enmarca en el contexto de crecimiento y expansión de la compañía, impulsado por nuevas aperturas y el fortalecimiento de su red comercial», indica, con la inminente apertura de un nuevo familia en la localida de Meis, donde todavía hay vacantes abiertas para las secciones de frescos.

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 291 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid.