Finanzas, programación, contables o consultores: casi 500.000 trabajadores en Galicia de alta cualificación están muy expuestos a la automatización por la IA

Meta inició el pasado miércoles la anunciada nueva ronda de despidos que dejará en la calle a 8.000 empleados, el 10% de todo el personal. Arrancó en Singapur. A las cuatro de la mañana, hora local, los afectados recibieron un mail con la justificación de su salida por «la reorganización» interna del grupo propietario de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras populares aplicaciones. «Como se compartió previamente, hemos decidido reducir plantilla como parte de nuestro esfuerzo continuo por operar la compañía de manera más eficiente y permitirnos compensar otras inversiones que estamos realizando», esgrime la comunicación. Varios medios internacionales publicaron que a algunos de los trabajadores se les pidió operar desde casa ese día para evitar tensiones. Días antes, otros 7.000 efectivos de la compañía se enteraron de un cambio de funciones en proyectos de IA, prioridad absoluta de las grandes tecnológicas globales y la causa también del terremoto laboral que están protagonizando.

«Las profesiones de mayor cualificación y remuneración, que tradicionalmente se habían visto menos expuestas a la sustitución tecnológica, aparecen ahora en primera línea», apunta el monográfico dedicado al impacto de la IA que acaba de publicar el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en su revista semestral Cuadernos de Trabajo. Es una de las transformaciones más profundas y de mayor alcance de la historia contemporánea. Esta vez sí se puede hablar de una auténtica revolución, que pone contra las cuerdas a casi 500.000 empleos de elevada formación en Galicia.

A diferencia de los saltos tecnológicos anteriores, cuando la mecanización del siglo XIX o la robotización industrial del XX embistieron a los trabajadores manuales de la industria y la construcción, «el impacto de la inteligencia artificial se concentra en perfiles profesionales, técnicos y administrativos», apuntan José Manuel Amor, Camila Figueroa, Marina García y María Romero, de Analistas Financieros Internacionales (Afi), en uno de los estudios incluidos incluidos. «La automatización deja de ser un fenómeno circunscrito a tareas físicas y repetitivas —añaden— para adentrarse de lleno en el terreno de las ocupaciones cognitivas, aquellas que requieren formación, habilidades analíticas y capacidad de gestión de información».

Peso de las ocupaciones mas expuestas a los avances de la IA por CC AA / Hugo Barreiro

Adaptando a España el modelo empleado en uno de los principales análisis elaborados en EE UU, los expertos señalan los servicios profesionales, científicos, financieros, jurídicos, contables y los propios puestos tecnológicos por las enormes posibilidades de la IA generativa entre las ocupaciones más expuestas. Las que menos: hostelería, construcción, sector primario y, en general, actividades manuales.

Por las sustanciales diferencias en el tejido productivo, cada comunidad arroja una fotografía muy distinta sobre el efecto de la IA en sus respectivos mercados laborales. Los 480.000 empleos en Galicia de profesionales científicos e intelectuales, técnicos y profesionales de apoyo y administración y contabilidad representan alrededor del 40% de todos los trabajadores ahora mismo. A la cabeza de las autonomías con más personas en estas ocupaciones están Madrid (51,7%), Cataluña (47,8%), País Vasco (47,5%), Baleares (43,8%) y Navarra (43,2%). Son territorios que concentran «un elevado peso de servicios avanzados y actividades intensivas en conocimiento», describen los expertos de Afi. En el conjunto del país son cerca de 9,5 millones de puestos, el 42,5%.

Entre las ramas de actividad con mayor exposición a los avances de la IA, el estudio identifica las finanzas, la programación y consultoría tecnológica y servicios jurídicos y contables; aunque en menor grado, figuran también los servicios inmobiliarios, telecomunicaciones, seguros y pensiones, publicidad y estudios de mercado, investigación y desarrollo científico, arquitectura e ingeniería, audiovisual y fabricación de productos electrónicos y farmacéuticos. «La evidencia más reciente muestra un desplazamiento parcial hacia la industria», señala. A lo largo de 2024 aumentó la exposición «en actividades manufactureras de alto contenido tecnológico, como la electrónica, la óptica y la farmacéutica». Lo que confirma que la IA «no se limita al ámbito de los servicios profesionales, sino que empieza a permear en nichos industriales especializados».

«Sustitución» y «complementariedad»

A pesar de la expansión imparable de la automatización, España marca casi cada mes su máximo histórico de afiliaciones a la Seguridad Social. ¿La razón? Que las ocupaciones menos vinculadas a la IA han ganado músculo.

El análisis divulgado por el Sepe dibuja «una fase de transición en la que la difusión de la IA no se traduce todavía en una destrucción neta de puestos de trabajo en los colectivos más expuestos, sino en una recomposición del crecimiento del empleo». El mercado laboral está absorbiendo el impacto inicial de esta tecnología tan disruptiva «a través de ajustes en la composición sectorial y funcional, más que mediante reducciones abruptas de empleo». El «efecto sustitución» funciona «de forma gradual». «La adaptación depende en gran medida de la capacidad para reciclar tareas y generar nuevas funciones complementarias», indica el equipo de Afi, insistiendo en ese «efecto complementariedad» como una puerta abierta a ampliar capacidades de las plantillas y mejorar la eficiencia.