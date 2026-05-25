Ecoener invertirá 21 millones en modernizar sus históricas hidroeléctricas en Galicia y convertirlas en almacenes energéticos

Ecoener nació del agua. Fundada hace casi 40 años por Luis de Valdivia para abrir camino a las energías renovables, su primera minihidroeléctrica empezó a operar en 1997. La central de San Bartolomé tiene 1,2 megavatios (MW) de potencia. El grupo presume todavía hoy de su instalación «más característica» por su ubicación, en el parque natural de las Fragas do Eume, y su perfecta integración en el entorno con un edificio construido con materiales tradicionales que cuenta con un porche para el refugio de senderistas y pescadores y el azud, acondicionado de piedra de mampostería y una escala de peces de estanques sucesivos para facilitar sus movimientos migratorios.

Esas mismas estéticas y filosofías se siguieron con los aprovechamientos que vinieron después: el de Cierves en el año 2000, Arnoia y Peneda en 2002 y Xestosa y Landro en 2008. Ecoener ha aprovechado la segunda convocatoria del plan renove del Ministerio para la Transición Ecológica para renovar instalaciones renovables para modernizar parte de su músculo hidroeléctrico y lanzarse al almacenamiento en presas. Algo que hasta ahora solo había hecho en el caso de los parques eólicos que opera en Canarias, donde ejecuta actualmente varios proyectos de baterías con 77,6 megavatios hora (MWh).

La compañía ha conseguido 8,4 millones de euros para la renovación tecnológica y medioambiental de cuatro de esas pequeñas hidráulicas, el 17% de todos los fondos otorgados para este tipo de instalaciones. Son las de Xestosa y Landro, situadas entre el concello lugués de Ourol; la de Cierves (Ribadavia) y Peneda (A Arnoia). «La subvención hará posible, de manera pionera, incorporar los primeros sistemas de almacenamiento de energía en activos hidroeléctricos de la compañía, lo que contribuirá a una gestión más eficiente mejorando la flexibilidad e integración en el sistema eléctrico», explica el equipo liderado por De Valdivia. En total, se incorporará una capacidad de almacenamiento de 55 MWh: 25 en Landro, 20 en Cierves y 10 e Xestosa. La inversión ascenderá a 21 millones de euros.

Ecoener enmarca los proyectos en su estrategia de crecimiento y su apuesta por las despensas energéticas. Además de las iniciativas en el archipiélago canario, tiene entre manos desarrollos similares en República Dominicana, Rumanía y Guatemala. «Estos proyectos de modernización y mejora ambiental refuerzan el compromiso de Ecoener con la generación renovable y la transición energética en el ámbito rural gallego. Estas centrales son un ejemplo de integración paisajística y de máximo respeto por el entorno», asegura el presidente de la compañía.

Ecoener opera en la actualidad en seis países con fotovoltaica y eólica: España, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Panamá. La cartera en funcionamiento se ha disparado un 60% a lo largo del pasado 2025, hasta alcanzar ya los 680 megavatios (MW).