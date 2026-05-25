Cables Estructurales, la firma viguesa que cubre el parque de Cabárceno y ayuda a remodelar el «Juan Sebastián Elcano»

La décima edición de Navalia fue la más exitosa, tanto por el volumen de visitantes (más de 22.000) como por romper la barrera de los 600 expositores, abarcando cada vez más subsectores y empresas. Una de las participantes fue Cables Estructurales, firma viguesa especializada en cables, barras o mallas de acero que por segunda vez acudía al evento para mostrar su crecimiento con proyectos, entre otros, en la industria naval. Solo el último año participó en remodelaciones importantes como la de los veleros Juan Sebastián Elcano, con el reemplazo de varios componentes, y el Cuauhtémoc, de la Armada de México, tras su accidente con el puente de Brooklyn. La empresa cuenta con una facturación que ronda los 3 millones y su objetivo es duplicar las cifras en dos años.

Fundada en 2008 por Rodrigo Fernández, la firma está asentada en una nave de Puxeiros que concentra los trabajos de diseño, ingeniería y ensamblaje. Su seña de identidad está precisamente ahí, en diferenciarse a la hora de aplicar conocimiento técnico y valor añadido, lo que permitió a la empresa diversificar en distintos sectores y llegar al extranjero (principalmente a Francia o Portugal), un mercado que representa el 25% de su negocio.

El puente del Cinturón Verde de Córdoba en el que participó Cables Estructurales. / Cedida

Cables Estructurales cuenta solo con una plantilal de solo una quincena de personas, pero ha trabajado ya en numerosos proyectos relevantes. Más allá de los buques insignia para diferentes armadas, la empresa participa en construcciones de diferentes pasarelas o puentes, como fue la restauración del puente luso de Amarante, una estructura de más de 100 años de antigüedad; el Cinturón Verde de Córdoba, ruta para la que fabricaron e instalaron dos pasarelas peatonales, o el conocido Caminito del Rey, en Málaga.

Más recientes aún es un producto singular, en este caso para redes de cable acero inoxidable para el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Cable Estructurales completó recientemente la fabricación de 5.000 metros cuadrados de este enmalle para la protección de barandillas del zoológico.

El objetivo de la empresa pasa por crecer en todos los sectores y, pese a que el naval apenas representa el 20% de su volumen de negocio, tienen intención de ampliar su red de colaboración con astilleros y constructores navales de todo el mundo. «Buscamos convertirnos en referentes a nivel internacional para la fabricación de sistemas de cables y barras de acero», comenta el director de Ventas y Exportaciones, Javier Lugo.