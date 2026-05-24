Marine Instruments proyecta una nueva ampliación en Nigrán tras facturar 34 millones en 2025, un 17,5% más

Marine Instruments vivió un buen año 2025. La empresa asentada en Nigrán cerró el curso con casi 180 trabajadores y alcanzó una facturación de 34 millones de euros, un 17,5% más, gracias a los ingresos recurrentes del sector pesquero (con sus boyas satelitales), el incremento en la industria acuícola (con sus alimentadores inteligentes) y la profundización en defensa (con el dron aéreo M5D Airfox). Y ahora, toca ir a por más. Iñaki Arbulu, CEO y dueño Grupo Arbulu, la matriz de la firma asentada en Porto do Molle, adelanta que Marine Instruments realizará una nueva ampliación en sus instalaciones. «En un año o dos tenemos que tener el proyecto y ejecutarlo», explica.

Grupo Arbulu es una empresa familiar que nació como tal en el año 1999, pero cuyo origen se remonta a cuarenta años antes, cuando se formó en Canarias la firma Nautical. «Nació con mi padre [Luis Arbulu Diz, fallecido en enero de 2024], que era capitán de la marina mercante y empezó a suministrar equipos de ayuda a la navegación y pesca para la flota pesquera», comenta el empresario, que rememora el salto natural que fue para su progenitor el abrir la oficina en Vigo, «donde están los armadores y el sector».

Desde entonces, Galicia y la pesca siempre se mantuvieron en el centro de la compañía como una pata «muy importante». Con el paso de los años, y con el nacimiento de Arbulu, la matriz fue integrando otras empresas de tecnología marítima, hasta llegar a nueve. Con ellas cubren lo que el CEO llama las «tres verticales»: el sector pesquero, «que es un 65% de nuestra facturación»; los buques mercantes, «con tres o cuatro compañías que representan el 25%», y los megayates. Así cubren «toda la inteligencia y tecnología que lleva un barco», destaca.

Una de las empresas que forma parte de la familia es Marine Instruments, fundada junto a Francisco Pino en 2003 e integrada al 100% en Arbulu años más tarde. La empresa nació especializándose en el sector atunero con sus boyas satelitales, pero con el del tiempo fue diversificando e incorporando productos, algunos de renombre como los drones de vigilancia, «con mucho éxito en la Armada», o el Marine Acoustic Smart System (MASS), un alimentador inteligente para acuicultura.

Obras para una de las ampliaciones de Marine Instruments en Porto do Molle, en 2015. / JOSE LORES

«Esperamos tener un crecimiento muy importante», ratifica Iñaki Arbulu sobre la empresa nigranesa, para la que garantiza un plan de ampliación a nivel de instalaciones para dar cabida «sobre todo» a la producción, pero también al desarrollo tecnológico. «Ya tenemos el terreno», recuerda, «y vamos a tener que seguir trabajando».

Según el informe de 2025 de Marine Instruments, la empresa cerró el año con 179 trabajadores y alcanzó esos 34 millones en ventas. Las cifras suponen más de un cuarto de las que genera todo el grupo. De hecho, el consejero delegado explica a este medio que Arbulu acabó con una facturación consolidada de 126 millones de euros, un 5% más, y con una plantilla formada por 676 personas a nivel mundial, un alza del 4,5%.

El resto de empresas que forman Grupo Arbulu son Aage Hempel, e3systems, SMD, Navteam, Thalos, Silecmar y Radio Electronic. Entre todas cuentan con presencia en casi una treintena de países y, de hecho, el grueso de la facturación la realiza lejos de la UE. Eso sí, Iñaki Arbulu no descarta que en breve llegue la firma número diez: «Somos un grupo con la ambición de seguir creciendo, de forma orgánica e inorgánica. Estamos abiertos a incorporar nuevas compañías».