La gallega 3F Tenders lanza un barco rápido de rescate para puertos, embalses o ríos

El astillero gallego 3F Tenders continúa desarrollando nuevas embarcaciones artesanales de pequeño tamaño. Tras comenzar con un barco auxiliar de lujo, dar el salto a los catamaranes de recreo y atreverse con un remolcador para marinas, ahora apuesta por un barco rápido de rescate pensado para intervenciones urgentes de cercanía en puertos, embalses o ríos. «Es muy eficaz», explica Fernando Fernández, gerente de la compañía con talleres en Marín y A Coruña, que comenta que ya ha vendido la primera unidad con destino a una empresa pontevedresa.

Aprovechando la celebración de Navalia, Fernández desplegó dos embarcaciones junto al resto de expositores que decidieron mostrar sus barcos. Una de ellas era el remolcador de solo 4 metros de eslora presentado en el Náutico de A Coruña en 2023 y pensado para ayudar al movimiento de los barcos de recreo de pequeño tamaño. A su lado, el prototipo en construcción del barco de rescate, construido en fibra de vidrio y con capacidad para un patrón.

«Puede ser con motorización eléctrica o de explosión y puede tener hélice o turbina waterjet», apunta el gerente de la firma nacida en 2018, que destaca su fácil y rápido despliegue, además de la funcionalidad de los laterales: cuentan con pequeñas puertas que se levantan, facilitando el izado de hasta dos personas. Fernández adelanta que la primera unidad prestará servicio «este verano» en la ría de Pontevedra.

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Por otro lado, 3F Tenders, que se dio a conocer con el modelo Gottam (un barco auxiliar de lujo para yates o tender), continúa con el negocio de pequeños remolcadores. Tras cinco unidades producidas, en estos momentos desarrolla uno un poco más potente, con 5 metros de eslora y posibilidad de que tenga una cabina o dos motores en lugar de uno. «Vamos a empezar ya con esta nueva gama», indica el responsable de la firma.