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Navalia 2026

La gallega 3F Tenders lanza un barco rápido de rescate para puertos, embalses o ríos

El astillero presenta una embarcación de menos de 4 metros pensada para intervenciones urgentes de cercanía

Trabaja en un nuevo remolcador para marinas más grande que el presentado en A Coruña en 2023

Fernando Fernández, con la embarcación detrás en el expositor de 3F Tenders en Navalia.

Fernando Fernández, con la embarcación detrás en el expositor de 3F Tenders en Navalia. / Pablo Hernández Gamarra

Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

El astillero gallego 3F Tenders continúa desarrollando nuevas embarcaciones artesanales de pequeño tamaño. Tras comenzar con un barco auxiliar de lujo, dar el salto a los catamaranes de recreo y atreverse con un remolcador para marinas, ahora apuesta por un barco rápido de rescate pensado para intervenciones urgentes de cercanía en puertos, embalses o ríos. «Es muy eficaz», explica Fernando Fernández, gerente de la compañía con talleres en Marín y A Coruña, que comenta que ya ha vendido la primera unidad con destino a una empresa pontevedresa.

Aprovechando la celebración de Navalia, Fernández desplegó dos embarcaciones junto al resto de expositores que decidieron mostrar sus barcos. Una de ellas era el remolcador de solo 4 metros de eslora presentado en el Náutico de A Coruña en 2023 y pensado para ayudar al movimiento de los barcos de recreo de pequeño tamaño. A su lado, el prototipo en construcción del barco de rescate, construido en fibra de vidrio y con capacidad para un patrón.

«Puede ser con motorización eléctrica o de explosión y puede tener hélice o turbina waterjet», apunta el gerente de la firma nacida en 2018, que destaca su fácil y rápido despliegue, además de la funcionalidad de los laterales: cuentan con pequeñas puertas que se levantan, facilitando el izado de hasta dos personas. Fernández adelanta que la primera unidad prestará servicio «este verano» en la ría de Pontevedra.

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Por otro lado, 3F Tenders, que se dio a conocer con el modelo Gottam (un barco auxiliar de lujo para yates o tender), continúa con el negocio de pequeños remolcadores. Tras cinco unidades producidas, en estos momentos desarrolla uno un poco más potente, con 5 metros de eslora y posibilidad de que tenga una cabina o dos motores en lugar de uno. «Vamos a empezar ya con esta nueva gama», indica el responsable de la firma.

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