Conflicto del convenio textil
Las trabajadoras del comercio textil bloquean las tiendas en Galicia de las grandes cadenas de moda para protestar contra el convenio de la patronal ARTE
El colectivo, convocado por la CIG y UGT, se suma a la huelga general del sector en España y prepara ya más movilizaciones para el día 27
Las trabajadoras del comercio textil siguen en pie de guerra. Convocadas por la CIG y UGT, el colectivo salió de nuevo a las calles de las principales ciudades de Galicia para protestar contra el preacuerdo alcanzado por CC OO y Fetico con la nueva patronal ARTE, impulsada Inditex, Mango, Primark, H&M, Tendam y otras grandes compañías de moda que operan en España. Está siendo una jornada «exitosa», según valor Calos Alján, secretario nacional de CIG-Servizos, porque consiguieron cerrar tiendas de estas cadenas en media comunidad.
Las dos centrales acusan a ARTE de querer imponer un convenio de ámbito estatal que empeora las condiciones laborales y salariales. «La gran patronal quiere recortar derechos y centralizar las relaciones laborales», arremete la CIG, que apela a «un acuerdo interprofesional gallego que garantice la prevalencia de los convenios provinciales frente al estatal de ARTE». «Elimina derechos a muchos trabajadores de los distintos territorios, cargándose de un plumazo la negociación colectiva de los territorios y generando una desigualdad inmensa entre trabajadores antiguos y nuevos», señala UGT, que califica la huelga de «hecho histórico» porque es la primera vez que se lleva adelante una protesta en todo el país, a la que estaban llamadas unas 200.000 trabajadoras.
El paro está a las puertas de las nuevas reuniones previstas en el convenio de ARTE los próximos días 27 y 28 de mayo y 2 de junio para cerrar el acuerdo. Las trabajadoras ya tienen convocada otra movilización el 27 con epicentro en A Coruña para llevar sus reivindicaciones ante la patronal coruñesa CEC, a la que acusan de «bloquear cualquier avance hacia un marco gallego de negociación». El convenio en el caso de Pontevedra ya se firmó y la rúbrica se realizó en la sede de la patronal CEP.
ARTE siempre ha defendido que lo acordado en su convenio aporta «equidad y mejora real» de las condiciones laborales, pidiendo diálogo a todos los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo.
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