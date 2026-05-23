¿Qué se dijo sobre las furgonetas, vitales para Vigo, en el nuevo plan de Stellantis?

El nuevo plan estratégico de Stellantis se presentó el jueves a bombo y platillo durante una jornada en Detroit. El presidente del grupo, John Elkann, y sobre todo el CEO, Antonio Filosa, dirigieron un evento en el que participaron el grueso de directivos de la compañía, entre ellos el máximo responsable de la región Europa Ampliada y de la división de furgonetas, Emanuele Cappellano. Sin embargo, en el megaplan de 60.000 millones de euros de aquí a 2030 se pasó casi de puntillas por el negocio de los vehículos comerciales, más allá de los pickups de la marca Ram, de una nueva plataforma que dista mucho de las K9 olívicas y de algunos anuncios que quedaron opacados por el resto de lanzamientos.

En un acto en el que las abultadas cifras anunciadas, económicas o de nuevos modelos (hasta 60), compartieron protagonismo con la STLA One, la nueva plataforma modular y escalable para diferentes segmentos, las furgonetas apenas tuvieron relevancia. Tampoco en los medios o incluso las propias notas de prensa de la compañía. Si uno bucea por los no pocos comunicados lanzados según se iban realizando anuncios en el evento, no encontrará la palabra furgoneta. Tampoco referencias a esa plataforma LCV, por las siglas en inglés de vehículo comercial ligero (light comercial vehicle), o la división que las abarca, Pro One, solo referida una vez.

Cappellano, en el medio del escenario junto a los CEOs de las marcas Fiat, Peugeot, Citroën y Opel. / Stellantis

Según explicó Cappellano en directo, la división es «clave del éxito de Stellantis en Europa» y aspira a convertirse en la número 1 a nivel mundial (ahora ocupa el segundo puesto, el primero en el Viejo Continente). Sin embargo, de toda la exposición realizada tan solo hubo una diapositiva centrada en esta amplia gama de productos.

En ella, el italiano habló de lanzar una «ofensiva de producto» con dos nuevas furgonetas best-in-class (las mejores de su rango) y un total de 11 lanzamientos a nivel global, que incluyen vehículos comerciales de distinto tamaño, como pickups, los microcoches de Kénitra (Marruecos) o los coches convertidos para la última milla. Junto a ello, planteó la «renovación de cuatro productos», refiriéndose así a posibles restyling. Todo sin especificar tamaños ni modelos.

La diapositiva se acompañó de una imagen de una Fiat Ducato, la versión grande de las tres furgonetas de Stellantis y que tiene su casa principal en Atessa (Italia). «Estamos lanzado un ecosistema de servicios de última generación para profesionales», añadió Cappellano, «para incrementar la productividad del cliente y reducir el coste total de tener un vehículo en propiedad».

En lo que respecta a las plataformas, la STLA One, que aglutinará en una las cinco plataformas anteriores, se llevó todas las miradas. Para Vigo la implicación es directa: ya no existe la STLA Small que se había asignado a Balaídos, ahora los modelos del segmento B como el Peugeot 2008 (además de coches de segmentos C y D) se montarán con esa nueva base de ingeniería modulable y multienergía.

La plataforma para vehículos comerciales ligeros de Stellantis. / Stellantis

¿Y para las furgonetas? Pues la única referencia lanzada durante la charla fue a la hora de presentar las tres plataformas globales. Ya que junto a la STLA One se mantendrá la ya conocida STLA Frame, para los coches americanos, y se planteó una plataforma LCV, que por sus formas corresponde con los modelos más grandes que produce Stellantis.