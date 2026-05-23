Filosa prevé un acuerdo por las emisiones de las furgonetas «en los próximos doce meses»: «El entendimiento está cerca»

Stellantis presentó el jueves su nuevo plan estratégico hasta 2030. Una hoja de ruta de 60.000 millones, 60 nuevos modelos, nuevas plataformas, tecnología disruptiva y objetivos claros, como llegar a 190.000 millones en ventas a finales de década. En las furgonetas, claves para Balaídos, planta madre de las K9, el grupo pasó casi de puntillas, con apenas algunos anuncios sin concretar segmentos o marcas, opacados por todo lo demás. Al menos, hasta el turno de preguntas. Allí el CEO, Antonio Filosa, comenzó su intervención insistiendo en que los límites a las emisiones de CO2 siguen siendo imposibles de cumplir y «tienen que cambiar». El italiano volvió a repetir su petición de una moratoria de 5 años para adaptarse a los topes fijados, pero también se mostró confiado en que un acuerdo es posible. «Entendemos que debería pasar en doce meses desde ahora. Sería muy beneficioso», resumió.

Con las negociaciones del pasado año entre sector y Comisión Europea, la industria respiró con las cambios a 2035. En el caso de las furgonetas, se recortaron los límites fijados ya para 2030, pasando de una reducción del 50% (respecto a las cifras base de 2021) al 40%. La flexibilización fue insuficiente para Stellantis, líder en el mercado europeo en vehículos comerciales con las K9 como punta de lanza.

Durante la presentación, el jefe de la región Europa Ampliada y de la división Por One, Emanuele Capellano, recordó que «la regulación está marcando el mercado europeo» y que los objetivos marcados «no reflejan la realidad del mercado» y de la demanda en cuanto a unidades eléctricas.

En el turno de preguntas fue el momento de Filosa, que avanzó que la industria no está lejos de un «alineamiento claro» con Bruselas sobre lo que tiene que hacerse. «Todas las instituciones y gobiernos entienden que esos estándares de CO2 para las furgonetas tienen que cambiar», avanzó el italiano, que apeló a «un diálogo constructivo y constante con todo el mundo» que está propiciando entendimiento entre las partes. «Este alineamiento es cercano y esperemos que pase en los próximos 12 meses», resumió.

España

Fue en ese mismo turno de preguntas en el que el consejero delegado puso en valor el papel de España dentro del ecosistema del grupo en Europa y, en concreto, por el reciente acuerdo con la china Leapmotor para producir sus vehículos en las plantas de Figueruelas (Zaragoza) y Villaverde (Madrid). Sobre esta última, avanzó que «probablemente» se producirán allí «dos modelos del segmento D».

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«España es para nosotros un gran mercado. España tiene unas capacidades especiales en cuando a productividad. España tiene una gran capacidad para hacer crecer al grupo junto a Alemania, Francia e Italia», destacó el CEO.