Navalia 2026
El astillero argentino Tandanor plantea un acuerdo con el naval vigués para fabricar un buque para Wofco
Responsables de la empresa estatal argentina y de la pesquera Conarpesa, participada por la firma viguesa, visitaron Astilleros Cardama y Armón Vigo
Proponen una transferencia tecnológica y de capacidades para producir en suelo sudamericano un pesquero de más de 60 metros
La feria Navalia cerró el jueves su décima edición, la más exitosa según la organización, cuyo presidente, José García Cosas, señaló tener constancia de «contratos vinculados a astilleros presentes en la feria». En efecto, el evento sirvió para acercar clientes y empresas, que en muchos casos acabaron en visitas a las propias instalaciones. Uno de esos casos fue el del astillero argentino Tandanor, que a su regreso anunció que está trabajando en un proyecto con el naval vigués para construir un pesquero de más de 60 metros en sus instalaciones en Buenos Aires. Un barco que, desveló, será para Conarpesa, empresa participada por la viguesa Wofco.
Tandanor es una de las empresas que acudió al evento dentro del stand institucional de Argentina. Sin embargo, no es un astillero más. Se trata de una empresa que pertenece en un 90% al estado (el 10% restante es de la plantilla) y que está dirigido por el Ministerio de Defensa.
Según informa el astillero argentino, una delegación formada junto a directivos de Conarpesa recorrieron Astilleros Cardama y Armón Vigo. Se trató de una serie de «reuniones técnicas y estratégicas» para analizar las «capacidades constructivas, transferencia tecnológica y cooperación industrial». «Las partes evaluaron distintos aspectos vinculados al diseño conceptual del futuro buque, ingeniería aplicada, eficiencia operativa, automatización, sustentabilidad y nuevas tecnologías aplicables a la industria pesquera», apuntó Tandanor.
Con el objetivo final de «potenciar la industria naval argentina», el proyecto pasa por la fabricación de este pesquero de última generación que califican como «multipropósito», con capacidad para adaptarse a distintas operatorias y preparado para responder a los estándares internacionales más exigentes en materia de operación, procesamiento y eficiencia energética.
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