Transición Ecológica catapulta la repotenciación de parques eólicos y pequeñas hidroeléctricas en Galicia con más de 178 millones en ayudas a 35 proyectos

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció el pasado miércoles una ampliación hasta los 512 millones de euros de los fondos disponibles para la segunda línea del plan renove de instalaciones renovables. «Vamos a sustituir equipos que acaban su vida útil por otros más eficientes, más sostenibles y con tecnologías más avanzadas», recordó Sara Aagesen. A través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), las ayudas se concentran en la renovación de los aerogeneradores de los parques eólicos y las turbinas de las centrales hidroeléctricas más pequeñas, aquellas que no superen los 50 megavatios (MW). Dijo que la resolución sería cuestión de días y acaba de conocerse. Como sucedió con la primera tanda de apoyos, Galicia vuelve a destacar, colocándose como la comunidad con más proyectos (35) y la mayor inyección: 178,5 millones de euros.

Se ha seleccionado los parques eólicos Coriscada (A Pobra do Caramiñal), Castelo (Coristanco), Serra de Outes (Mazaricos), Monte Treito (Lousame), Monte Cabeza (Rodeiro), Chantada (Rodeiro), Farelo (Antas de Ulla), Monte Cabeza II (Agolada), Serra da Loba (Guitiriz), Barbanza III (A Pobra do Caramiñal), San Andrés (Cedeira), Barbanza I (Porto do Son), Capelada I (Cariño), Capelada II (Cedeira), Careón (Palas de Rei), EDP Carnota, Montecarrio (Vila de Cruces), Montouto 2000 (A Cañiza), Monte Seixo (Cerdedo-Cotobade), Serra do Cando (Forcarei), Larouco (Cualedro), Mondoñedo, Montouto (Abadín), y parte de las instalaciones experimentales de Sotavento, operadas por la Xunta y que ya habían conseguido ayudas en la anterior convocatoria.

En las minicentrales están las de Ourol, Cierves (Ribadavia), Xestosa (Ourol), San Martín (Quiroga), San Cristóbal (Chandrexa de Queixa), Pontenovo (A Pobra de Trives), Peneda (A Arnoia), Sequeiros (Ribal de Sil), Montefurado (Quiroga) y San Pedro (Nogueira de Ramuín).

Reparto total

La propuesta de adjudicación provisonal incluye 80 iniciativas en toda España. Además de Galicia, destacan Andalucía (24 proyectos) y Castilla y León (24). La inversión acumulada alcanza los 3.700 millones de euros. Una parte de las hidroeléctricas incorpora la hibración de los embalses para sumarles almacenamiento con una capacidad total de 2.000 MW y 3.300 MW más en generación.

«El salto tecnológico que implica este nuevo plan RENOVE redundará en un mayor aprovechamiento del recurso renovable en los emplazamientos ya ocupados, al sustituir sistemas obsoletos o antiguos por nuevos equipos a la vanguardia tecnológica», subraya Transición Ecológica, lo que permitirá «que los sistemas y equipos sean más productivos e incorporen innovaciones de mitigación de impactos ambientales», además de «una mayor capacidad para dar servicios de ajuste y soporte al sistema eléctrico».