Regenasa expande su negocio y prevé disparar su facturación un 50% este año, hasta los 36 millones

Regenasa expande su negocio. La firma viguesa especializada en habilitación naval está consolidando su cartera de proyectos tanto dentro como fuera de España y se encuentra a la espera de cerrar nuevos contratos, algunos de ellos de gran envergadura. Sin embargo, con los pedidos ya confirmados en los últimos meses, la auxiliar que hace dos años celebró su 40 aniversario prevé un punto de inflexión en su historia, traducido en un importante salto del 50% en la facturación hasta alcanzar los 36 millones de euros.

Reparaciones Generales Navales SA, empresa que preside Salvador González y que tiene su base de operaciones a los pies de A Guía, en Teis, ha ido superando los no pocos obstáculos que plantea el naval para ir creciendo poco a poco y consolidando el negocio. Junto a Panelfa y las sedes de Ferrol, Francia, Portugal o Cádiz, la última, el grupo está ganando contratos vinculados a una gran diversidad de embarcaciones, en especial en cruceros o defensa, nicho en pleno crecimiento.

Así, y sin olvidar los encargos que mantienen con astilleros de Vigo y su área, Regenasa se está encargando de toda la habilitación de las corbetas de la Marina de Arabia Saudí que produce Navantia en Puerto Real (Cádiz). Con la extensión del contrato, la auxiliar entró también en las tres nuevas unidades, continuando así la ya histórica alianza que mantiene con la empresa estatal.

A mayores de estas unidades de 104 metros de eslora, la empresa también ha logrado formar parte del programa de patrulleras impulsado por la Marinha portuguesa. A finales de diciembre de 2023 el astillero luso de Viana do Castelo, West Sea, confirmó el encargo de seis unidades en la misma semana en la que anunció el crucero japonés para el grupo Ryobi, uno de los encargos más especiales logrados por Regenasa en toda su trayectoria. En el marco de Navalia, la firma confirmó a este medio que participa también en la importante obra de los seis buques militares lusos, en este caso de 83 metros y 1.860 toneladas.

Otro de los proyectos de renombre que contará con habilitación de la firma viguesa está en Alemania. Allí el astillero Fassmer construye el imponente Walther Herwig, un oceanográfico valorado en 240 millones de euros que gracias a la participación de Regenasa contará con selló vigués, uno más dentro del amplio expertise del naval olívico en este segmento de buques. Se trata de un barco de 85 metros de eslora que se había adjudicado originalmente a Damen, pero que acabó recalando en el astillero germano.

Tanto González como el director general de la firma, Camilo Fernández, no ocultaron su felicidad por la buena senda que está recorriendo la empresa. Un recorrido en el que no se quieren quedar atrás, por lo que además de seguir evaluando una posible expansión de instalaciones (tienen un terreno adquirido al lado de Panelfa, en Mos) Regenasa se está centrando en renovar la maquinaria y crecer en automatización en Teis.

De igual forma, con motivo de la abultada cartera de pedidos, desde la firma recordaron que mantienen una necesidad casi constante de mano de obra, en especial ante la escasez actual que vive el conjunto de la industria. «Estamos dispuestos a contrata personal formado», insistió Fernández.