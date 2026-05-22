MG avanza que la decisión sobre la planta de coches europea que apunta a Galicia «se va a anunciar pronto»

Desde que el grupo chino SAIC reactivó su interés por Galicia para establecer su primera fábrica de coches en Europa, las etapas se han ido quemando. Aquellas visitas, desveladas por FARO, fueron el impulso definitivo para una importante inversión que apunta directamente al norte de la comunidad, en concreto, a Ferrol. Desde la empresa han guardado silencio, incluso sobre las reuniones realizadas en China con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sin dar claves ni fechas. Al menos hasta ahora. El responsable de marketing y producto de MG, marca que protagonizaría la producción de la planta, ha avanzado que la decisión final «se va a anunciar pronto».

En una entrevista publicada este viernes por Expansión, el directivo, José Antonio Galve, desliza que el anunció estaría muy cerca de concretarse. De igual forma, señala que «además de crear empleo local con la planta de MG, se va a generar una oferta local para una demanda local», añadió.

El jefe de marketing y producto confirma a este medio que todavía no hay noticias sobre si Galicia será o no el hogar de MG. Lo único que se sabe hasta la fecha es que el proyecto de Ferrol, como avanzó Rueda, será «amplio» y abarca también la fabricación de piezas, quizá con la llegada de algún proveedor cercano a SAIC. De hecho, el propio presidente de la Xunta se reunió con algunas empresas clave en el ecosistema de la compañía asiática.

Aunque Rueda dijo en una comparecencia en el Parlamento gallego el pasado 11 de mayo que se trata de «un proceso largo, complejo y que no depende solo de la Xunta», lo cierto es que la decisión de MG está cerca.

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Para Galve, que la marca tenga una fábrica europea ayudará, y mucho, a evitar los aranceles impuestos por Bruselas a SAIC y otros fabricantes, ya que así sus coches eléctricos «ya no tributarán al 45,3%». Además, volvió a insistir que España siempre estuvo entre las principales candidatas. Según la misma publicación, el directivo aseguró que, cuando la planta europea de MG esté a pleno rendimiento, tendrá una capacidad de producción de 300.000 unidades al año.