María Borrás: «Las cuotas habían dejado de cubrir los costes fijos, había que afrontar una subida. Hemos tomado una decisión valiente»

María Borrás Borreguero (Vigo, 1974) fue elegida presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia el 7 de octubre de 2024. La asociación no había celebrado, hasta ese momento, una jornada electoral: los predecesores de Borrás —Manuel Rodríguez, Patricia García o Juan Güell— no tuvieron que confrontar una candidatura alternativa. En el ecuador de su mandato, su junta directiva —la acompañan Josefina Fernández (vicepresidenta primera), Andrés Fernández (vicepresidente segundo) y Henrique Fonterigo (secretario), además de casi una veintena de vocales— ha tenido que adoptar la decisión «valiente» de pedir un esfuerzo extra a los socios, vía aportación de capital o subida de cuotas, para dar viabilidad al proyecto.

-¿Cuál es el diagnóstico de la situación económica del Círculo de Empresarios de Galicia?

-Como le decía, hemos incrementado la base de socios y estamos muy contentos. ¿Qué pasa? Que el Círculo lleva funcionando desde el 1997 y, desde entonces, no ha habido ninguna actualización de cuotas, cuando la inflación acumulada supera el 90% [Desde abril de 1997 hasta el de 2026 el IPC acumulado, en concreto, se sitúa en Galicia en el 100,6%, según los datos del INE]. Por supuesto, nuestros proveedores sí nos han repercutido esas subidas. Llega un momento en que hay que tomar decisiones sobre las cuotas, aunque no deben ser, y no son, la única vía de ingresos, porque hemos logrado más patrocinios, subvenciones o retornos de la explotación comercial.

-¿Cuál ha sido esa decisión?

-Las cuotas habían dejado de cubrir los costes fijos de nuestra asociación, y es una realidad estructural que estamos corrigiendo. Esto había que afrontarlo, llevaba muchos años siendo así y no quiero dejar el problema a la próxima junta. Hemos querido ser valientes y tomar la decisión de actualizarlas: la situación económica exige esas decisiones valientes. Que el Círculo no está en crisis, eso quiero dejarlo claro, estamos a plena actividad. Pero todo este nivel de actividad, con la base económica que arrastrábamos, era inviable a medio plazo.

María Borrás, con obras de la iniciativa Círculo Cultural a sus espaldas. / Alba Villar

-Imagino que ha sido complicado.

-Preferimos decirlo con claridad ahora, cuando estamos en condiciones de actuar, que esperar a una situación realmente ya delicada. Las instituciones que perduran en el tiempo son las que afrontan esas conversaciones a tiempo. Con la mera subsistencia no creamos proyecto.

-¿Entonces estamos hablando de una aportación de capital o un incremento de cuotas?

-Es una aportación de refuerzo o la alternativa de una subida de la cuota, y dos tercios de los socios están optando por la opción del refuerzo de capital. Se trata de una aportación para financiar el crecimiento y no solamente depender de la financiación bancaria. Estoy convencida de que el respaldo va a ser mayoritario.

-Es una decisión ya adoptada y comunicada a los socios.

-Se tomó en la junta directiva y la respuesta está siendo la que esperábamos de una comunidad empresaria madura, que es lo que hay aquí. Los socios del Círculo son empresarios y entienden perfectamente lo que significa que una estructura económica deja de cubrir costes y entienden también lo que significa actuar a tiempo.

-Estuvo sobre la mesa varios años la venta de la planta donde está el gimnasio. ¿Eso está descartado?

-No, no está descartado. Pero cuando hay algo que se lleva intentando muchos años y al final no se realiza, tienes que tener, como buen empresario, diferentes planes para que el Círculo funcione.

-Uno de sus primeros mensajes como presidenta del Círculo era el de convertir a la asociación en una entidad que fuera la voz del empresariado gallego. ¿Lo ha conseguido?

-Yo creo que sí, que lo estamos consiguiendo. El Círculo no tiene nada que ver con una patronal o con asociaciones sectoriales que, por supuesto, hacen su labor y son muy importantes. Pero nosotros tenemos ese espacio único de foro independiente, de tener la libertad de poder opinar, de poder hablar de infraestructuras, de poder hablar de absentismo, de digitalización... Ser un centro de debate, de opinión, de ser referente a la hora de poder influir en todas aquellas medidas que afecten a las empresas de Vigo, de toda Galicia.

-Otra de las cuestiones que destacaba era la necesidad de abrir el ecosistema del Círculo a un nueva remesa de empresas, de personas. ¿Hay implicación en esas incorporaciones?

-Sin duda, hay una nueva generación de empresas y de empresarios que está tomando partido dentro del Círculo, que se está implicando, está participando, tiene interés en hacer este ejercicio de independencia. Estamos muy contentos porque, además, estamos percibiendo que hay más personas que se están viendo atraídas por el Círculo. Porque estamos en un proceso de escucha activa con los socios, de manera que cuando ellos entran aquí, nosotros le explicamos el valor añadido que nosotros le podemos aportar como Círculo, pero a ellos también les pedimos que nos expliquen qué esperan ellos de nosotros, qué podemos aportar, cómo les podemos ayudar. Nuestro activo más valioso son los socios y son a los que tenemos que cuidar.

María Borrás, en un instante de la entrevista con FARO / Alba Villar

-Acabamos de celebrar en Asturias el II Foro del Noroeste, que organiza Prensa Ibérica. En una de las ponencias se habló de la diferencia entre el empresariado del noroeste en comparación con el de Levante, por ejemplo, que ha exhibido desde hace tiempo otra unión más fuerte, más movilizado. ¿Qué falta aquí?

-El II Foro del Noroeste ha venido a decirnos que, independientemente de los partidos políticos que estén gobernando en las comunidades, hay que llegar a acuerdos en cuestiones base que nos están afectando a todos: déficit de infraestructuras, absentismo... Yo creo que se ha mejorado mucho, pero es cierto que tenemos mucho que decir y mucho más que mejorar. Falta hacer comunidad de empresarios, que sí ha evolucionado pero necesita todavía más fuerza para pelear por los intereses comunes. Nuestra responsabilidad velar por los intereses de las empresas gallegas, independientemente del color político de cada administración.

-La inmensa mayoría de las empresas gallegas son pymes, con una presencia muy significada además de firmas familiares. ¿Han conseguido llegar a ellas, se sienten parte del Círculo?

-Sí, hemos tenido en el último año un incremento de socios entre las pequeñas y medianas empresas, que han visto que el Círculo es de utilidad. Este año tenemos unos 120 eventos propios, hemos contabilizado 10.000 visitantes, y este aumento de actividad es una lluvia fina que va calando también en las pymes.

-Hablaba antes del absentismo laboral. ¿Es una de las cuestiones que más le mencionan sus socios como motivo de preocupación?

-Sin duda, y tenemos empresas asociadas que tienen niveles de absentismo de dos dígitos. He podido leer el trabajo que ha hecho el Foro Económico de Galicia para la Xunta, que evidencia también que hay una preocupación por la parte política. Es verdad que en Galicia tenemos una población más envejecida, que hay ciertos trastornos como los musculoesqueléticos que afectan más a mayores de 55 años, pero también es cierto que hay muchos problemas que están asociados a salud mental.

-También ese informe hace referencia a los déficits en Atención Primaria. ¿No pecan algunas organizaciones empresariales de trasladar un mensaje negativo solo contra los trabajadores?

-Por supuesto que hay unas listas de espera que hacen que las bajas se alarguen mucho más. Pero creo que es importante destacar que la administración está haciendo los deberes, está investigando las causas, que son múltiples. Además de la Atención Primaria hay un factor clave que es la prevención, en la que queda mucho por hacer. Al igual que no se debe demonizar al empresario, tampoco podemos demonizar a los trabajadores que están en una situación complicada. Tenemos que cuidarlos, son el activo más valioso que tenemos.

-¿Cómo es el Círculo que quiere entregar en año y medio, en septiembre de 2027?

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-Quiero que se quede un Círculo completamente saneado, por fin saneado después de tantas décadas. Que sea un referente y que, por supuesto, siga siendo independiente.