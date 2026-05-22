Filosa pone en valor el papel industrial de España: «Tiene una gran capacidad para hacer crecer Stellantis»

Stellantis presentó el jueves su nuevo plan estratégico hasta 2030. Con FaSTLAne 2030 la compañía con planta en Vigo pone encima de la mesa una hoja de ruta de 60.000 millones, 60 nuevos modelos, nuevas plataformas, tecnología disruptiva y objetivos claros, como llegar a 190.000 millones en ventas a finales de década. Tras la presentación, el CEO, Antonio Filosa, atendió a los asistentes al acto en Detroit junto al resto del equipo directivo. En el turno de preguntas, el italiano resaltó el papel de España dentro del ecosistema del grupo en Europa y, en concreto, a raíz del reciente acuerdo alcanzado con la china Leapmotor para producir sus vehículos en las plantas de Villaverde (Madrid) y Figueruelas (Zaragoza). «España tiene una gran capacidad para hacer crecer al grupo junto a Alemania, Francia e Italia», señaló.

La compañía anunció este mismo mes dos acuerdos clave con compañías chinas. El más reciente fue el Dongfeng, que tendrá su eco en la planta francesa de Rennes, donde se espera que la marca asiática fabrica los modelos de la marca Voyah. Antes fue el de su socia Leapmotor, que ensamblará dos modelos eléctricos chinos en Aragón, uno de ellos bajo la marca Opel, y rescatará de la factoría madrileña, que ensamblará otro coche y que tendrá propiedad de la empresa asiática. Vigo, por su parte, se queda al margen de este acuerdo.

«Leapmotor hará probablemente dos modelos del segmento D en Madrid en nuestra colaboración», confirmó Filosa en la rueda de prensa del Investor Day celebrado en Michigan. «Entre 2028 y 2030 esperamos otro incremento significativo gracias a las mejoras de producto y eficiencia. En cuanto a las asociaciones estratégicas, especialmente en Europa, ya estamos viendo resultados claros. Leapmotor es un ejemplo: pasar de cero a 34.000 unidades vendidas en un solo año. Ahora estamos desarrollando nuevos vehículos en Zaragoza y Madrid junto con nuestros socios. Es un gran avance para ambas plantas», explicó.

Dentro de los 25 nuevos modelos y 25 rediseños que la entidad prepara hasta 2030 para su mercado europeo, España se establece en un lugar privilegiado dentro de la compañía ya que todas las sedes mantendrán sus estructuras productivas y recibirán una porción considerable de estos nuevos encargos.

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«España es para nosotros un gran mercado. España tiene unas capacidades especiales en cuando a productividad», continuó el CEO, que no mencionó la posición o posibilidades de Balaídos, la fábrica más productiva de todo el grupo en los últimos tres años.