Unos 200.000 trabajadores de grandes empresas de téxtil y calzado, convocados este sábado a una huelga estatal por el convenio de ARTE

Unos 200.000 trabajadores de Inditex, Mango, H&M, o Primark, entre otras firmas de moda que integran la Asociación de Retail Textil España (ARTE), están llamados a una jornada de paro este sábado con el fin de expresar el rechazo al convenio estatal al que aspira la organización. Tras varias movilizaciones territoriales convocadas por UGT en las últimas semanas, el sindicato califica esta concentración como un «hecho histórico» en el sector, ya que nunca se había vivido esta situación de cese general en todo el país.

El preacuerdo fue firmado en marzo por la patronal y los sindicatos CC OO y Fetico. UGT —al igual que la CIG— se posicionó en contra asegurando que «elimina derechos a muchos trabajadores de distintos territorios, cargándose de un plumazo la negociación colectiva» en los convenios provinciales y «generando una desigualdad inmensa entre antiguos y nuevos empleados». En este sentido, explicaron que las condiciones acordadas posibilitarían la contratación de nuevo personal con nóminas inferiores a las actuales, afectando directamente a la estabilidad en el empleo y vulnerando el principio de igualdad retributiva a igual trabajo.

La central alerta de que la diversidad de convenios territoriales provoca que la pérdida de derechos sea distinta en cada región. Defiende que, aunque es cierto que algún territorio gana en materia de salarios y en reducción de jornada, pierde en otros aspectos como licencias retribuidas, complementos en caso de baja por incapacidad temporal o en el periodo de vacaciones.

«No queremos perder ni uno solo de los derechos actuales, nuestra pretensión es que el convenio colectivo de ARTE sea un convenio de mínimos, donde prevalezca la negociación territorial y de empresa, en todos aquellos aspectos que mejoren el de ARTE», expresan desde UGT.

La patronal

Por su parte, ARTE reitera que el preacuerdo alcanzado, aunque todavía está en fase de negociación, «promueve la equidad y una mejora real de las condiciones laborales» de los trabajadores del sector. La patronal volvía a apelar «al diálogo» ante las huelgas convocadas por UGT.

«El convenio requiere de diálogo responsable, ya que en este momento el texto del futuro convenio aún está en construcción», ha asegurado la presidenta de ARTE, Ana López-Casero, en declaraciones a Europa Press.

Movilizaciones en Galicia

Las protestas se realizarán ante tiendas de las marcas de moda afectadas y centros comerciales. En Galicia, habrá manifestaciones en todas las provincias. En A Coruña, saldrá a las 12.00 horas desde la Plaza de Lugo hasta el centro comercial Catro Camiños; en Santiago, arrancará en As Cancelas a las 11.00 horas para finalizar en la Plaza de Galicia; los vigueses se reunirán en el cruce de Gran Vía con la bajada al Castaño hasta el Vialia; en Lugo, habrá una concentración a las 12 horas en el centro comercial As Termas; y a esa misma hora, los ferrolanos estarán presenten en el centro de compras Odeón.