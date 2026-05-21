Stellantis invertirá 60.000 millones, cambia la plataforma de Vigo y reducirá capacidad en Europa

Antonio Filosa presenta su revolución para Stellantis. El CEO de la compañía con planta en Vigo lanzó este jueves FaSTLAne 2030, un nuevo plan estratégico que estará liderado por cuatro marcas de carácter global, una mayor regionalización y nuevas arquitecturas sobre la que se basarán los modelos del futuro. En total, el grupo prevé una inversión de 60.000 millones de euros en los próximos años en el marco de una hoja de ruta «diseñada para el exitoso nuevo capítulo de Stellantis», reconoció el italiano. Un plan que, además, traerá importantes novedades para Balaídos y para Europa: en el primer caso, la STLA Small asignada a la planta viguesa deja de existir y en su lugar se crea la STLA One, modulable, multienergía y que cubre varios segmentos, entre ellos el del Peugeot 2008; en segundo, anuncia una importante reducción de la capacidad de producción en suelo europeo.

En un evento en Detroit (que no culminará hasta la noche, en la hora europea), Filosa y el resto de su equipo plantearon las líneas maestras de su próximo plan, que para el presidente de Stellantis, John Elkann, es «ambicioso, pero realista». «Pasar de global a multirregional y regional. Stellantis, en su naturaleza, tiene una oportunidad única», apuntó el máximo responsable del grupo, que respaldó el trabajo y las decisiones tomadas hasta la fecha por el CEO que sustituyó a Carlos Tavares.

Filosa certificó buena parte de las filtraciones que se fueron conociendo en las últimas semanas, empezando porque habrá cuatro grandes marcas que liderarán el grupo a nivel global (Jeep, Ram, Peugeot y Fiat) junto al resto de forma regional, pero también especificó que el plan se basará en «seis pilares»: «Gestión más eficaz» de las marcas; «asignación de capital y nuevas tecnologías»; «alianzas sólidas», como las anunciadas con Leapmotor o, la más reciente, con Dongfeng; la «presencia optimizada» a nivel industrial; una «ejecución disciplinada» y «regiones empoderadas».

La nueva plataforma

Con esto como base, el CEO confirmó esos 60.000 millones de euros de inversión. Del total, el 60% se dedicará a las marcas y regiones, mientras que el 40% de la inversión total (24.000 millones) se centrará en plataformas globales, sistemas de propulsión y nuevas tecnologías. En este sentido, se anunció que habrá solo tres plataformas globales «con hasta un 70% de reutilización de componentes», manteniendo la STLA Frame respecto a las que incluía el anterior plan estratégico, se crea una para furgonetas (grandes) y se lanza la nueva SLTA One.

El nuevo «árbol» tecnológico de Stellantis, con las tres plataformas en la base. / Stellantis

«Contará con una arquitectura modular y escalable con interfaces comunes para reducir la complejidad, acelerar el desarrollo y lograr una eficiencia de costos del 20 %, gracias a la modularidad de diseño y a las nuevas opciones de baterías», explica Stellantis sobre esta base de ingeniería, que será multienergía.

La STLA One abarca los segmentos B, C y D, por lo que incluye el Peugeot 2008 que ahora se fabrica en Stellantis Vigo. «Representa un paso clave en la estrategia de Stellantis para competir en costes, simplificar las operaciones y fortalecer su competitividad, reduciendo la brecha de costes con los líderes del sector que operan en Europa», apunta la empresa, que asegura que admitirá «más de 30 modelos» y podrá «crecer hasta superar los 2 millones de unidades para 2035».

Huella de fabricación

Uno de los puntos clave del plan es el que tiene que ver las fábricas. Y aunque señalan que con FaSTLAne 2030 «la utilización de la capacidad de la compañía aumentará significativamente en todas las regiones», lo cierto es que para Europa esa no será la realidad, ya que entre la cesión o venta de factorías a marcas chinas y la «reconversión» de factorías, «se prevé una reducción de la capacidad en más de 800.000 unidades».

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Ahí cita la situación de plantas como la de Poissy, Francia, y el aprovechamiento de alianzas como planteada con su socia Leapmotor en las plantas de Stellantis Madrid y Zaragoza, España. «Todo ello con el objetivo de preservar los puestos de trabajo en el sector manufacturero», comentó, apuntando que la utilización de la capacidad «aumentará del 60% al 80% en 2030».