Navalia cierra su décima edición con más de 22.000 visitantes: «Ha sido la mejor edición de nuestra historia»

Navalia dio carpetazo este jueves a su décima edición, la más exitosa de su historia gracias a los más de 22.000 visitantes recibidos (frente a los 20.000 de 2024) durante los tres días que duró el evento. «Ha sido la mejor edición de nuestra historia», señaló José García Costas, presidente de una feria que este año logró superar la barrera de los 600 expositores (602, en concreto) y que el próximo año celebrará su ya tradicional foro Navalia Meeting, en este caso en Valencia.

Durante su intervención, el también presidente del grupo de auxiliares Emenasa destacó que la edición de 2026 ha supuesto «un punto de inflexión» para la feria, tanto por las cifras alcanzadas como por el volumen de negocio y contactos internacionales generados durante los tres días de actividad. García Costas habló de una satisfacción general trasladada por los expositores «respecto al crecimiento del visitante internacional y a la calidad de los encuentros mantenidos durante la feria».

«Tenemos constancia de contratos vinculados a astilleros presentes en la feria», avanzó el empresario vigués, que cuenta con que se materialicen en los próximos meses, al igual que otros pedidos logrados por la industria auxiliar naval española. En especial, a través de astilleros internacionales, algunos de ellos presentes por primera vez en Navalia.

Foto de familia en el acto de clausura de Navalia / Pablo Hernández Gamarra

Como confirmación del éxito de Navalia, situada ya como una de las tres principales ferias del sector en europa, García Costas explicó que el 70% de las empresas participantes en esta edición dejaron reservado su espacio para la que será la undécima cita.

El director de la feria, Javier Arnau, comentó por su parte que Navalia Meeting, el encuentro empresarial que se organiza en los años impares, se celebrará el próximo curso en la ciudad de Valencia. Junto con esa fecha, también recordó que antes de esa cita, se celebrará el Navalia Summit en el primer semestre de 2027, un encuentro específico en Ferrol centrado en la industria de defensa.

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«El objetivo es el de siempre: reunir durante tres días a las principales empresas del sector naval nacional e internacional para compartir conocimiento, generar negocio y conocer de primera mano la realidad industrial y marítima de una zona estratégica de España como es Valencia», señaló Arnau.