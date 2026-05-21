El naval busca crecer con el corsé de la falta de mano de obra: «Hay una fuerte escasez»

Por las puertas de Freire Shipyard, Armón Vigo o Nodosa Shipyard entran cada día entre 600 y 700 trabajadores. Son, principalmente, operarios de las subcontratas que sacan adelante los pedidos de nueva construcción o las reparaciones. Una alta carga de trabajo en astilleros y auxiliares que se está exhibiendo estos días en la feria de Navalia. El Ifevi fue en la segunda jornada un hervidero de profesionales de un sector que quiere seguir creciendo en Vigo y en el resto de Galicia, pero que se encuentra con encorsetado por la falta de mano de obra en casi todos los oficios principales de la industria. Un reto que obliga a fomentar la formación, el reciclaje de profesionales o incluso traerlos desde el extranjero para cubrir necesidades.

El director del grupo Armón en la ciudad olívica, Santiago Martín, señalaba ya en la entrevista concedida a FARO esta semana que ante la abultada carga de trabajo consolidada en los últimos años el principal reto es «demostrar que podemos construir lo que hemos contratado». Para ello, hacen falta unos profesionales que no logran atraer. Lo mismo les sucede a otros astilleros, que detectan que «hay una fuerte escasez», como apuntó ayer el director general de Construcciones Navales P. Freire, Guillermo Freire, en una mesa redonda de la feria.

Entre las distintas profesiones el de soldador se ha ido cubriendo en los últimos años por el arreón que dio la industria para paliar el agujero que había, con programas específicos como puede ser el de Quattro Formación con la Xunta en Astilleros Ría de Vigo. «Ahora lo que se detectamos es una mayor falta de caldereros», apuntan desde el stand de Nodosa.

Y si los astilleros acusan esta realidad, lo mismo sucede con las auxiliares, que se las ven y se las desean para completar plantillas. El CEO de Ganaín, Rubén García, señala también esa falta de mano de obra cualificada en calderería, «porque también es más complicado, ya que es necesario interpretar planos». Su apuesta, por ejemplo, está en el reciclaje de profesionales, en este caso de soldadores, para ir cubriendo el gap existente. El directivo recuerda que también se necesitan curbir otros oficios, como el de electromecánico, «y eso sin abrir el melón del absentismo, que sigue siendo muy alto».

Y aunque hay empresarios muy dispuestos a contratar, como recuerdan desde Regenasa, lo cierto es que sigue siendo complicado localizar personal. Tanto que en muchas ocasiones acaba optándose por su contratación en el extranjero, como ya han hecho varias de las empresas del área. En el caso del centro de formación en la antigua Barreras, de los 50 profesionales incorporados una veintena son de fuera de España, a los que se les ayudó con los papeles a través del arraigo por formación.

Solo el clúster del naval gallego, Aclunaga, cuenta con un portal especializado para cubrir algunas de las vacantes de sus asociados. En la actualidad figuran 37 ofertas para cubrir unos 60 puestos de trabajo, y más de un tercio corresponden al área de Vigo, con puestos tan diversos como electricista naval, ingeniero naval, soldador, jefe de proyecto, mecánico naval o pintor industrial, entre otros.