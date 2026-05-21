Naust Marine llega a astilleros de China o Corea y factura ya 15 millones desde O Porriño

El negocio de los equipos de cubierta para buques tiene en Vigo y su entorno a algunas de las principales empresas del sector. Una de ellas es Naust Marine, la firma islandesa que concentró en O Porriño toda su carga de trabajo y que ya alcanzó los 15 millones de facturación con sus proyectos tanto en barcos como en tierra tras el estreno el pasado curso en el nicho portuario con un proyecto en la India. Ahora, la empresa ha profundiza en proyectos de reforma y ha dado el salto a pesqueros que se fabrican en China o Corea del Sur.

Desde el expositor de la firma en Navalia, su director Ramón Carreira explica que la firma sigue dando pasos para consolidar su negocio y que, aunque el sector de la pesca «bajó un poco» a nivel de nuevas construcciones, sí que se está moviendo en reparaciones. Un ejemplo es el arrastrero luso França Morte, reformado en Aveiro «con un cambio completo de las máquinas principales y nuevo sistema de arrastre automático».

«Hay muchos proyectos de reforma», resalta el directivo, que apunta al importante centro de reparación que es Busan, en el sureste coreano, donde ya están trabajando.

En cuanto al proyecto de 5 millones de euros logrado en la India para la terminal gasera de Dahej-Gujarat, operada por Petronet, Naust Marine ya recibió la aprobación para la fabricación y cuenta con cumplir con la entrega «en octubre o noviembre de este año». Después de este, Carreira espera que lleguen más proyectos similares, tanto en la India tras este paso decisivo como en otros países, como por ejemplo Brasil. «Es importante porque estábamos centrados en pesca y damos el salto al portuario», resume.

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Otro de los proyectos nuevos que resalta Carreira está en la acuicultura, con los equipos de amarre y fondeo para el buque que Zamakona factura para la noruega FDA, en este caso a través de un socio noruego. «Además estamos diseñando con el armador una máquina especial, en cascada, para labores de movimiento de jaulas», ensalza.