Grupo San José eleva un 13,8% sus ingresos en el primer trimestre, hasta 417,3 millones

Grupo San José registró unos ingresos de 417,3 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 13,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la compañía en una nota de prensa. El grupo situó su ebitda en 24,1 millones de euros, un 20,2% más que en el primer trimestre de 2025, mientras que el resultado neto ascendió a 12,5 millones, con un aumento del 18,7% interanual.

La compañía ha destacado el peso del mercado nacional, que «muestra una gran fortaleza» y representó el 82% de los ingresos del trimestre, hasta alcanzar los 341,1 millones de euros. Por su parte, el mercado internacional aportó 76,2 millones. Por áreas de actividad, los ingresos de construcción se situaron en 379,3 millones de euros entre enero y marzo. Esta división obtuvo un ebitda de 17,8 millones y un resultado neto de 12,9 millones.

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La cartera contratada del grupo alcanzó los 4.130 millones de euros a 31 de marzo de 2026, un 13,7% más que al cierre del ejercicio 2025. La cartera del área de construcción se situó en 3.264 millones, lo que equivale al 79% del total. Además, la Junta General de Accionistas de Grupo San José, celebrada el 16 de abril, aprobó la distribución de un dividendo de 0,18 euros por acción.