Freire Shipyard se ofrece como «socio fiable» de Navantia para construir juntos buques militares

El tirón sector de la defensa es uno de los más comentados en la décima edición de Navalia. Tanto que el evento centró una de las jornadas en este tema, contando entre sus ponentes con algunas de las empresas del área. En una de ellas participó el director general de Freire Shipyard, Guillermo Freire, que avanzó negociaciones para firmar contratos en este sector después del Proserpina para la Armada Española, botado el mes pasado, y los cuatro firmados con la Armada de Suecia. Además, se ofreció como «socio fiable» de Navantia para construir juntos buques militares.

Freire participó en una mesa redonda junto al CEO de Industrias Ferri, Patricio Fernández; el director general de Marine Instruments, Gabriel Gómez, y el coronel Jose María Delgado, coordinador de la Subdirección de Ingeniería de la Armada. El debate se centró en la posibilidad de colaboración entre la industria civil y la militar para aumentar la soberanía tecnológica y las capacidades de los buques militares españoles a través del Made in Spain.

En este contexto, el director general del astillero vigués señaló que su objetivo es aprovechar el auge del sector y entrar en la producción de buques militares más allá de las patrulleras realizadas en el pasado o la reciente embarcación de apoyo para buceadores. «Queremos hacerlo de forma autónoma o con socios o partners», indicó, «ya tenemos un portfolio para ofrecer».

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En este contexto, recordó que ya en el pasado colaboraron con Navantia en algunas licitaciones internacionales para participar en la producción de barcos. Un ejemplo fue la licitación lanzada para la renovación de la flota de la Marina de Guerra de Perú, que finalmente fue adjudicado a la coreana Hyundai Heavy Industries (HHI). «Nos encantaría hacer algún proyecto con ellos, que nos vean como un socio fiable», explicó Freire, que recordó que si quieren «incrementar» su presencia en defensa necesitarán este tipo de ayuda.