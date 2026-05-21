El comercio del metal sale a la calle en Vigo ante el «bloqueo» en la negociación de su convenio

Al puro estilo gallego. Con panderetas, cencerros, bocinas, pitos y petardos. Así se manifestaban este jueves en Vigo en el cuarto día de huelga los trabajadores del comercio del metal ante el «bloqueo» en la negociación de su convenio, que lleva caducado año y medio. Al grito de «Comercio do metal, solución», «Atra nos bloquea, o comercio se cabrea» o «se sube o IPC, os salarios tamén», entre otras frases similares a las proclamadas en las concentraciones del metal, los manifestantes reclamaban a las patronales (ATRA, ARCE y ARCO) retomar las mesas negociadoras para conseguir un «convenio digno», que determinará el futuro de unos 15.000 trabajadores en la provincia de Pontevedra.

Con este fin, cientos de personas salieron a la calle en una manifestación que tuvo como punto de partida oficial la farola de Urzáiz. Desde allí, los afectados partieron a las 12 horas con rumbo a la Praza da Estrela, donde se realizó una asamblea para conocer la opinión de los asistentes. Allí se anunciaron dos nuevas jornadas de paro en el mes de junio. La huelga tuvo «un seguimiento del 70%» en la ciudad olívica, según Transi Fernández, secretaria comarcal de CIG-Servizos en Vigo.

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Las tres centrales sindicales (CC OO, CIG y UGT) habían enviado previamente «un escrito a todas las asociaciones», tras tres días de huelga coincidiendo con las del convenio del metal —que firmó este martes su acuerdo—para exigir la vuelta a la negociación, pero sin respuesta hasta el momento.