CC OO abandona la Mesa del Diálogo Social por el absentismo en Galicia y carga contra «la campaña de estigmatización de las personas trabajadoras»

Aunque la participación de empresarios y sindicatos en las entidades y organismos públicos autonómicos estaba ya regulada por ley desde 2008, la Xunta decidió dar un paso más e «institucionalizar» la relación a tres bandas con una norma propia. La orden para la composición, organización y funcionamiento de la denominada Mesa de Diálogo Social de Galicia se publicó el pasado 24 de abril. ¿Su objetivo? Avanzar en «la consolidación de esta herramienta imprescindible para el desarrollo socioeconómico de Galicia con el fin de dotarla de mayor transversalidad e impulsar su adecuación a las nuevas realidades sociolaborales y económicas».

El mismo día de su constitución formal, el 14 de mayo, se lanzaron las Mesas de Economía e Industria y de Empleo. En esta última, con la creación de un grupo de trabajo «para la mejora del bienestar laboral y la reducción del impacto del absentismo». Los sindicatos ya habían dejado claro que no estaban dispuestos a comprar cualquier hipótesis que criminalizara a los trabajadores en el intenso incremento de las bajas. Y las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo regional en los últimos días, como el refuerzo de la inspección y el pago de incentivos a los sanitarios para reducir la duración de las incapacidades temporales, enturbian la posibilidad de alcanzar acuerdos.

CC OO no seguirá en la Mesa del Diálogo Social tras constatar «que la Xunta está vaciando de contenido real el proceso de concertación, anunciando e impulsando medidas ejecutivas de forma paralela». Le afean que lo haya convertido «en un mero escaparate mediático que no responde a los principios de negociación colectiva, buena fe y respeto a la representación sindical». Y anuncia que próximamente presentará «un análisis detallado» sobre el informe del absentismo elaborado por las Universidades de Vigo y Santiago que, «bajo una apariencia de neutralidad técnica, peca de un marcado sesgo ideológico».

«No renunciamos al diálogo, renunciamos a un simulacro», remarca su secretaria xeral, Amelia Pérez. La central defiende su defensa de la salud de las personas trabajadoras y la negociación colectiva como «vía para avanzar». «Cuanto la Xunta demuestre que está dispuesta a negociar de verdad, sin presiones ni medidas tomadas con anterioridad, estaremos allí -añade Pérez-. Hasta entonces, no contribuiremos a legitimar un proceso distorsionado».

Prevención y medios

Desde el sindicato rechazan «frontalmente» «la narrativa que reduce el incremento de las bajas por enfermedad a una cuestión de fraude o absentismo». Insisten, al igual que muchos expertos e, incluso, parte del empresariado, que existen «factores estructurales ampliamente documentados». Desde el deterioro de las condiciones laborales, al envejecimiento de las plantillas, pasando por «las dificultades del sistema sanitario público para garantizar diagnósticos y tratamientos en plazos adecuados». «Estigmatizar a las personas trabajadoras no solo es injusto, sino que desvía la atención de las verdaderas soluciones, que pasan por invertir en prevención primaria, bienestar laboral y el fortalecimiento de la atención sanitaria», subraya CC OO de Galicia, con un duro reproche a la «dualidad inadmisible» de la Xunta con su elogio público al diálogo social y, a la vez, el lanzamiento de «campañas y planes de comunicación y medidas unilaterales que prejuzgan el debate, limitan la capacidad real de acuerdo de las organizaciones y dejan sin recorrido el propio foro creado para este fin».

CC OO mantiene «intacta» su disposición a regresar a la negociación, pero pone condiciones: unas «condiciones mínimas de buena fe», el fin de «la presión» a las personas «que ejercen su derecho a la salud», la paralización de las medidas anunciadas y «el compromiso expreso» de que la Mesa del Diálogo Social será «el espacio único y prioritario» para abordar la situación.