El Gobierno ve avalada por Bruselas la fortaleza de la economía española frente a la incertidumbre internacional

El Gobierno considera que las nuevas previsiones de la Comisión Europea avalan la solidez de la economía española y confirman la singularidad de su evolución dentro de la zona euro. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa interpreta el cuadro macroeconómico publicado por Bruselas como una validación de la capacidad de España para mantener un "crecimiento elevado, crear empleo, reducir el paro y avanzar en la consolidación fiscal" en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, la guerra de Irán y la volatilidad de los mercados energéticos.

Según las Previsiones de Primavera del Ejecutivo comunitario, España crecerá un 2,4% en 2026 y un 1,9% en 2027. Para Economía, estas cifras consolidan el liderazgo español entre las grandes economías del euro, ya que el avance previsto casi triplica el crecimiento estimado para la zona euro en 2026, situado en el 0,9%, y supera ampliamente el 1,2% previsto para 2027.

El departamento que dirige Carlos Cuerpo subraya además que Bruselas mejora en una décima su previsión para España respecto al ejercicio de otoño y eleva en dos décimas la proyección que el propio Ministerio había incluido en el Informe de Progreso Anual remitido a la Comisión, donde estimaba un crecimiento del 2,2% para 2026.

Desde el Gobierno se destaca que España no solo crecerá más que la media europea, sino que seguirá siendo la economía grande del área monetaria con mayor dinamismo. Las previsiones comunitarias sitúan a España claramente por encima de Alemania, que crecería un 0,6% en 2026 y un 0,9% en 2027; de Francia, con avances del 0,8% y del 1,1%; y de Italia, con un 0,5% y un 0,6%, respectivamente.

Economía pone especial énfasis en la evolución del mercado laboral como uno de los principales elementos que diferencian a España del resto de socios europeos. La Comisión prevé que el empleo aumente un 2,3% en 2026 y un 1,4% en 2027, frente al 0,4% estimado para la zona euro en ambos ejercicios. Esta creación de empleo permitirá, según Bruselas, que la tasa de paro descienda al 9,9% en 2026 y al 9,6% en 2027, situándose por debajo del umbral del 10% por primera vez desde 2007.

El Ministerio también interpreta las previsiones de inflación como "una muestra de la mayor resistencia de la economía española ante los shocks energéticos". Bruselas calcula que la inflación repuntará tres décimas en España en 2026, hasta el 3,0%, mientras que en la zona euro el incremento será de nueve décimas hasta alcanzar ese mismo nivel. En 2027, la inflación española se moderará hasta el 2,5%, en línea con el 2,3% previsto para el conjunto del área monetaria.

En este punto, Economía atribuye la contención relativa de los precios al efecto de la elevada penetración de las energías renovables —el denominado “escudo renovable”— y a las medidas adoptadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la volatilidad energética sobre hogares y empresas.

Bajan déficit y deuda

Las cuentas públicas son otro de los elementos que el Gobierno considera reforzados por las previsiones de Bruselas. La Comisión Europea estima que el déficit español se situará en el 2,4% del PIB en 2026 y bajará al 2% en 2027, claramente por debajo de la media de la zona euro, donde el desequilibrio presupuestario alcanzaría el 3,3% este año y el 3,5% el próximo.

La deuda pública también mantendrá una trayectoria descendente, según el Ejecutivo comunitario. Bruselas prevé que la ratio de deuda sobre PIB caiga al 99,6% en 2026 y al 98,9% en 2027, lo que supondría situarla por debajo del 100% por primera vez desde 2013.

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Para el Gobierno, el conjunto de estas previsiones confirma que España mantiene una posición diferencial dentro de la zona euro: crecimiento muy por encima de la media, fuerte creación de empleo, reducción sostenida del paro, moderación progresiva de los precios y consolidación de las cuentas públicas. Economía defiende que estos datos refuerzan la confianza en la trayectoria de la economía española pese al deterioro del entorno internacional.