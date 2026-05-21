Astilleros Cardama entregará en breve el «Mário Ruivo» y negocia más pedidos: «Seguimos trabajando»

Astilleros Cardama se ha encargado de poner a punto el principal buque oceanográfico de Portugal, el Mário Ruivo. Con un contrato logrado en 2023 (por 3,5 millones de euros) y otro firmado el pasado año (por 1,01 millones), la firma viguesa está a punto de culminar la reforma, que en este último caso se centró, entre otras áreas, en los grupos generadores electrógenos. «Seguimos trabajando», apunta Mario Cardama desde su expositor de la feria Navalia, donde asegura que siguen peleando por ganar más carga de trabajo pese a la situación con Uruguay por las patrulleras, ahora en fase de arbitraje internacional.

El astillero mostró normalidad en el principal evento del sector y recibió la visita de las autoridades que acuden al Ifevi. Entre ellos se encontraba el presidente de Navalia, José García Costas, que recientemente dimitió del consejo de la atarazana. Con él se dio la mano ya en la primera jornada de la feria.

Mario Cardama saludando a José García Costas en el primer día de la feria. / Marta G. Brea

El director del astillero y máximo accionista (a través de Imbeira) descartó hacer declaraciones sobre el proceso abierto con Uruguay tras la rescisión del contrato de 82,2 millones de euros por dos patrulleras OPV (offshore patrol vessel). El mensaje que deja tanto a la prensa como los visitantes es el mismo: «Resistiremos».

Como en otras ocasiones, Cardama mostró en una pantalla algunos de los diseños en los que trabajó o está trabajando, así como en proyectos futuros por cristalizar. Uno de ellos es el portacontenedores de Angola, un contrato que originalmente correspondía a un ferri y que fue reformulado por el país africano. Junto a ello, el astillero sigue negociando por sumar más reparaciones.

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En lo que respecta al conflicto con Uruguay, los bloques fabricados y ensamblados siguen ocupando sus instalaciones, sin que el Gobierno de Yamandú Orsi haya llevado a cabo todavía su retirada.