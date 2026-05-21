Navalia 2026
Aister simultanea trabajos con 15 embarcaciones, ocho de ellas patrulleras
El astillero de Moaña diversifica su cartera y cuenta con cerca de 70 trabajadores
La firma moañesa Aister Aluminium Shipyard continúa con su alto ritmo de trabajo. Pese a que pelea por más pedidos, el astillero simultanea en estos momentos trabajos para 15 embarcaciones, de las que 14 son de nueva construcción y la otra es una profunda reforma. Del total, la mitad corresponden al sector de la defensa, nicho en el que despustan con sus patrulleras.
En los últimos años la firma que dirige Javier Rasilla ha logrado mucho reconocimiento por el modelo HS60, las embarcaciones de alta velocidad que la Guardia Civil utiliza para dar caza a los narcos en el Estrecho y que aparecen de forma recurrente en las persecuciones.
Con una plantilla de cerca de 70 personas, Aister factura en estos momentos 8 patrulleras de nueva construcción, a las que suma otros barcos de trabajo o de pasaje, como el ferri logrado recientemente en St. Pierre et Miquelon, un encargo de 4,3 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
- Lista abierta para el adiós en Balaídos
- La CIG mantiene las movilizaciones en Vigo pese al preacuerdo en el metal: éstas son las calles afectadas por la manifestación del martes 19
- «Hemos formado gente, pero faltan empresarios dispuestos a contratar personal»
- El Gobierno cederá capacidad pesquera a los jóvenes que quieran dar de alta un barco para emprender en el mar
- CC OO y UGT ratifican el preacuerdo del metal de Pontevedra en sus asambleas