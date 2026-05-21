Aister simultanea trabajos con 15 embarcaciones, ocho de ellas patrulleras

La firma moañesa Aister Aluminium Shipyard continúa con su alto ritmo de trabajo. Pese a que pelea por más pedidos, el astillero simultanea en estos momentos trabajos para 15 embarcaciones, de las que 14 son de nueva construcción y la otra es una profunda reforma. Del total, la mitad corresponden al sector de la defensa, nicho en el que despustan con sus patrulleras.

En los últimos años la firma que dirige Javier Rasilla ha logrado mucho reconocimiento por el modelo HS60, las embarcaciones de alta velocidad que la Guardia Civil utiliza para dar caza a los narcos en el Estrecho y que aparecen de forma recurrente en las persecuciones.

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Con una plantilla de cerca de 70 personas, Aister factura en estos momentos 8 patrulleras de nueva construcción, a las que suma otros barcos de trabajo o de pasaje, como el ferri logrado recientemente en St. Pierre et Miquelon, un encargo de 4,3 millones de euros.