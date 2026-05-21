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Abanca se consolida como segunda mejor empresa española para trabajar según Financial Times

La compañía se sitúa en en el puesto 159 de la clasificación, que recoge mil empresas europeas de diferentes sectores

Una de las sucursales de Abanca, en Vigo.

Una de las sucursales de Abanca, en Vigo. / MARTA G. BREA

R. V.

Vigo

Abanca se situó como segunda mejor empresa española a nivel laboral en el ranking Europe´s Best Employers, llevado a cabo por el grupo de comunicación The Financial Times y el portal estadístico Statista. Concretamente, además de ganar la plata en España en el sector de banca y finanzas, se coloca en sexta posición entre 54 entidades de 15 países.

A nivel general, ocupa el puesto 159 de entre las mil entidades europeas que recoge la lista. «Nuestra posición refleja la calidad de la propuesta de valor que Abanca ofrece, así como nuestra apuesta por las personas y por su desarrollo integral», destaca María Camino, directora general de Personas y Talento.

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El estudio contempla un total de 32 países europeos y 26 sectores. Fue elaborado a partir de encuestas anónimas a empleados y empleadas y los resultados se basan en una muestra representativa de más de 400.000 evaluaciones. Los criterios incluyen factores como las condiciones laborales, el salario, las posibilidades de crecimiento profesional o la imagen de la empresa.

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