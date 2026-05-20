Stellantis despeja el futuro de la planta de Pomigliano, «hermana» de Balaídos

Stellantis desvelará este jueves su nuevo plan de futuro. El CEO, Antonio Filosa, dará a conocer su estrategia para revertir los malos números de la compañía el año pasado. Pero antes, el italiano ha ido despejando algunas incógnitas. En España, por ejemplo, garantizó un futuro para la planta de Villaverde (Madrid) y añadió más carga de trabajo a Figueruelas (Zaragoza), todo ello de la mano de Leapmotor. Ahora ha hecho lo propio con la factoría de Pomigliano d'Arco, en el sur italiano, donde producirá lo que llama «E-Car», coches urbanos eléctricos pequeños y asequibles. De esta forma, Stellantis confirma más carga de trabajo para dos de las tres factorías que dispondrán de la plataforma STLA Small, a excepción de Vigo, para la que todavía no hay ningún modelo confirmado de forma oficial.

Balaídos, Figueruelas y la factoría situada cerca de Nápoles son hermanas dentro del grupo al ser las únicas que comparten esta plataforma que todavía está por estrenar. Si nada se tuerce, la zaragozana será la encargada de producir el primer modelo nacido con esta base de ingeniería, el próximo Peugeot 208, y en Vigo todo apunta a que se utilizará para producir el proyecto P1X, nombre interno para el futuro Peugeot 2008.

En el caso de Pomigliano, el plan ejecutado por el anterior CEO, Carlos Tavares, pasaba porque la planta se centrara en la producción de coches compactos, que serían de un tamaño superior a los del segmento B destinados a Vigo y Zaragoza. Ahora, sin embargo, el actual consejero delegado ha decidido concentrar en la factoría italiana la producción de los E-Car, «que se producirá en Europa para los europeos» y que se alinea con la hoja de ruta acordada con la Comisión Europea para impulsar la industria.

«El E-Car es un concepto que encaja a la perfección con el éxito de los coches pequeños, una característica arraigada en el ADN europeo de Stellantis. Nuestros clientes demandan un resurgimiento de los vehículos pequeños y elegantes, fabricados con orgullo en Europa, que además sean asequibles y respetuosos con el medio ambiente. Stellantis responde a esta demanda con nuevos e interesantes modelos para diversas marcas», indicó Antonio Filosa.

Estos modelos, cuya producción se prevé que comience en 2028, supone garantizar carga de trabajo para una planta que, como el resto de las italianas, venía reclamando a Stellantis más proyectos. Pomigliano, que es el hogar del Fiat Panda y que también ensambla los Alfa Romeo Tonale y su versión americana (Dodge Hornet), ganará de esta forma «importantes volúmenes de producción».

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Lo que no menciona Stellantis en este caso es la plataforma STLA Small, por lo que todo apunta a que no se producirán bajo esta base de ingeniería. En este sentido, desde Bloomberg apuntan a que se tratará de una nueva colaboración con la china Leapmotor, toda vez que uno de los modelos que ahora vende en Europa, el pequeño T03, no se producirá en España y encaja con la definición de E-Car.