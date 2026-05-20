La mina de wolframio de A Gudiña amarra casi 6 millones de financiación y enfila el arranque de la producción en 2027

La mina de wolframio de Tungsten San Juan en A Gudiña inicia la cuenta atrás para el inicio de operaciones. Su matriz, la compañía sueca Eurobattery Minerals, amarra una financiación próxima a los 6 millones de euros para saltar de la fase de exploración y muestreo metalúrgico a la construcción de la planta de tratamiento de mineral y la puesta en marcha de la producción en el primer trimestre de 2027. De hecho, se trabaja ya en el equipamiento tecnológico de la factoría, «que abastecerá a la industria europea».

La inyección de fondos a través de una línea de bonos convertibles estructurada en cuatro tramos durante un periodo de 24 meses con Loft Capital Limited, grupo de inversión especializado en empresas cotizadas de pequeña y mediana capitalización en Europa y mercados desarrollados a nivel mundial que firmó ya operaciones con Substrate Artificial Inteligence o EiDF. La primera disposición de un millón de euros se ejecutó simultáneamente a la firma del programa.

«Contamos con respaldo para llevar San Juan hasta la primera producción industrial en el primer trimestre de 2027», anuncia Roberto García Martínez, CEO de Eurobattery Minerals, que presenta la línea de bonos como «la base financiera para avanzar» en la puesta a punto de la mina. «Llegamos con el viento a favor: los precios europeos del wolframio están en máximos de la última década —añade— y la industria europea busca suministro propio y responsable».

Material del muestreo metalúrgico en la mina de wolframio de A Gudiña. / FDV

La mina de walframio en la localidad ourensana «se enmarca en la estrategia europea de materias primas críticas, orientada a reducir la dependencia de proveedores externos». En el camino de la aspirada autonomía estratégica. Es uno de los materiales incluidos en la Ley de Materias Primas Críticas de la UE para que el viejo continente pueda contar con cadenas de valor «sólidas, resilientes y sostenibles» para poder abastecer a los sectores industriales, la energía y la tecnología sin tanta dependencia de las importaciones. Eurobattery Minerals ha solicitado a la Comisión Europea que San Juan sea reconocido como proyecto estratégico y sumarse así a las 47 iniciativas que cuentan con ese reconocimiento, incluida la mina de litio de Doade, para conseguir apoyo financiero y permisos administrativos más simples.

Nuevo director

En paralelo a la consolidación del esqueleto financiero, el proyecto incorpora como director a Pedro Jiménez de Francisco. Es ingeniero de minas con más de dos décadas de experiencia en el sector. Hasta ahora llevaba las riendas de la mina de wolframio de Barruecopardo (Salamanca), operada por Saloro, filial del grupo australiano EQ Resources. «Su incorporación supone sumar al proyecto gallego un perfil con experiencia específica en producción, tratamiento de mineral y gestión de equipos técnicos», señala la promotora, que resalta sobre todo «el conocimiento operativo directo» de Jiménez de Francisco «en una fase decisiva para el desarrollo de la mina gallega».

La mina de A Gudiña cuenta, según Eurobattery Minerals, con recursos de wolframio «de alta calidad» y se desarrolla» bajo un modelo de explotación responsable y trazable, con vínculo directo al territorio». Trabaja con proveedores y contratistas locales «para que el retorno económico se quede en la comarca y contribuya a fijar población en una zona afectada por la despoblación», con la previsión de generar más de 130 empleos directos e indirectos cuando esté plenamente operativa.