Ibercisa refuerza su negocio de remolcadores con un contrato en Grecia para equipar 20 barcos

La semana pasada Armón confirmó la ampliación de uno de los pedidos más importantes firmados por el grupo asturiano en los últimos años. Se trataba del encargado por la Autoridad Portuaria del Canal de Panamá en 2023, que incluía la construcción de 10 remolcadores iniciales a los que ahora se suma otra decena de unidades. De esta forma, además de elevar el contrato a los 315 millones de dólares (casi 300 millones de euros en el momento de la firma), la compañía aumenta la carga de trabajo en sus instalaciones de Navia y, por lo tanto, también para las auxiliares que participan del pedido. Una de ellas es la viguesa Ibercisa, que tras participar en los primeros diez hará lo propio en los siguientes con sus equipos de remolque, un sector en el que han realizado una firme apuesta y en el que siguen cosechando éxitos: la auxiliar ha logrado en Grecia un gran pedido para 20 barcos de este tipo.

Coincidiendo con su presencia en Navalia, la empresa que dirige Roberto Rodríguez Orro atendió a FARO para explicar los proyectos presentes y futuros. En este sentido, además de destacar su amplia presencia en áreas como la pesquero o la de los oceanográficos, también quiso poner de relieve el sector del remolque, que está viviendo un repunte a nivel de construcción. «Hicimos una apuesta decidida en este nicho», recalca Adolfo Rodríguez, adjunto a dirección y responsable de Compras.

Acto de colocación de quilla de los remolcadores en los que participa Ibercisa en los astilleros ONEX de Grecia / ONEX

El nuevo encargo consiste en 20 unidades del modelo RAstar 2800 del reconocido diseñador canadiense Robert Allan. Su construcción la está llevando a cabo el grupo ONEX Neorion Shipyards en sus instalaciones de la ciudad de Elefsina, al oeste de Atenas. «La construcción ya está en marcha», dijo la compañía griega a comienzos de abril, celebrando con este contrato que «Grecia está entrando con ímpetu en la vanguardia de la industria naval mundial».

Como en el caso de los pedidos logrados para Panamá o la Autoridad del Canal de Suez, Ibercisa se encargará de fabricar y suministrar todos los equipos de remolque, molinetes, ganchos, cabrestantes o equipos de control. Y, como en el caso de los dos encargos anteriores, el que lleva a cabo ONEX incluye una extensión para más unidades, concretamente 20 más, según desveló el propio astillero durante la colocación de quilla.

Ibercisa, que cuenta con 135 trabajadores, cerró en 2024 con 36 millones de euros de facturación y el propio Rodríguez Orro avanzó que el pasado año lograron mejorar la cifra, que se dará a conocer en las próximas semanas. Y mientras trabajan para sacar adelante la carga de trabajo, continúan con los planes para ampliar la factoría.