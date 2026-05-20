Navalia 2026
Grupo Emenasa supera los 100 millones en ingresos y «corona» su proyección internacional con el crucero de lujo para Ryobi
El conglomerado de García Costas fabrica la consola de puente integrado de la embarcación japonesa, además de encargarse de su instalación eléctrica y la propulsión
Simultanea trabajos para 30 buques y proyectos en 20 de países, también fuera del naval, como un pedido de plataformas convertidoras de energía para la eólica del mar del Norte
La diversificación es el escudo perfecto para hacer frente al carácter cíclico del naval, que tan acostumbrado tiene al sector a sus puntas y sus valles. Prueba de ello es Emenasa, conformada por 13 empresas que se han especializado en sus respectivas áreas y hoy abordan numerosos proyectos, también lejos de los astilleros, en una veintena de países. Esta estrategia permite al conglomerado de José García Costas ofrecer servicios muy concretos y al mismo tiempo afrontar encargos de gran envergadura que requieren un enfoque multidisciplinar, posible gracias a las sinergias que forjan sus compañías.
El grupo vigués continúa ampliando su proyección en España y especialmente a nivel internacional, simultaneando diferentes trabajos para más de 30 barcos. El último ejemplo, la joya de la corona, es el crucero de lujo que la atarazana de West Sea (Viana do Castelo) está construyendo para la firma japonesa Ryobi. Tendrá una consola de puente integrado —el puesto de mando desde el que se gobierna la nave— con sello olívico. La misma fue presentada este martes en el expositor de la corporación en la feria Navalia.
Emenasa también se está encargando de la instalación eléctrica y los sistemas de propulsión de este megaproyecto para el país nipón, y mientras lo hace sigue exprimiendo las oportunidades que se abren en el campo de la defensa, con contratos recientes vinculados a tres corbetas de Ecuador y a los dos nuevos buques hidrográficos que la Armada construye en Navantia, a los que se suman actuaciones en seis patrulleras para la Marinha Portuguesa y otras cuatro para Indonesia. Francia, Ecuador, Chile, Colombia, Italia, Países Bajos y Bélgica son otros de los países donde últimamente ha llegado la huella del conglomerado, que en 2025 creció a doble dígito y consiguió facturar más de 100 millones de euros.
«Desde hace unos años vimos que la estrategia pasaba por crecer a nivel internacional, además de por ser fuertes a nivel local», explica a FARO el director comercial del grupo, Jesús Sampaíño. «Tratamos de satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes de forma transversal. Y una parte muy importante es la ingeniería que ofrecemos», abunda.
El grupo vigués aprovecha al máximo una época que sin duda está siendo positiva para el conjunto del naval, con alta carga operativa y en su caso más de 650 profesionales trabajando a pleno rendimiento. Supera ya los 200 ingenieros o perfiles técnicos, cuya contratación se ha acelerado notablemente para reforzar su catálogo de soluciones en las fases de diseño y desarrollo, no solo en la ejecución final de los proyectos.
Lejos de los astilleros, Emenasa ha encontrado un nuevo nicho a explotar en la eólica marina, donde actualmente participa en la fabricación de una serie de cuadros eléctricos para plataformas convertidoras destinadas a parques offshore en el mar del Norte, en Alemania, instalaciones encargadas de transformar y gestionar la energía generada por los aerogeneradores para transportarla posteriormente a tierra. En este ámbito, la compañía ya ha entregado dos estructuras, ultima otras cuatro y tiene dos más en cartera. Serán clave para el correcto funcionamiento de los sistemas de automatización y distribución eléctrica, lo que refleja la apuesta de la corporación por ganar terreno en otros sectores de elevada complejidad.
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