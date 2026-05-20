Galicia firma su segunda mejor marca exportadora hasta marzo y un superávit de 1.500 millones a pesar de la crisis en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio ha vuelto a hacer tambalear la logística mundial con un efecto dominó de sobrecostes que amenaza con seguir escalando. Una subida que se ha contagiado de los precios energéticos al conjunto de la cesta de la compra —con la inflación situándose en el 3,4% en abril para Galicia—, y que ha impactado ya en las relaciones comerciales de algunas empresas gallegas.

Son muchos los daños colaterales para la economía a tener en cuenta por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, principalmente como consecuencia del bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha obligado a las navieras a reconfigurar sus rutas. Los operadores ya observan recargos por la situación de riesgo, retrasos y nuevas alzas de los fletes por el alza del petróleo. Pese a ello, la comunidad firmó un superávit de 1.518 millones de euros en el primer trimestre, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, y 696 millones corresponden a marzo, el primer mes desde que empezaron los ataques.

Las exportaciones gallegas subieron un 4,8% en el tercer mes del año (hasta los 2.887 millones) frente a la ligera caída del 0,7% que registran en el conjunto del primer trimestre, que han cerrado en el entorno de los 7.421 millones de euros. Aun contemplando ese recorte, se trata de la segunda mejor cifra de negocio exterior para dicho periodo desde el arranque de la serie en 1995.

Frente a ello, el valor de las importaciones de Galicia se ha incrementado un 12% entre enero y marzo, hasta los 5.903 millones; un aumento que se acentúa en el tercer mes del año, en el que suben más de un 21% y acarician los 2.192 millones. La partida más importante es la de los combustibles, que se disparó un 26,5% hasta rozar los 406 millones y representó casi el 20% de las importaciones en marzo, haciéndose notar ya las tensiones en el suministro de petróleo a nivel mundial.

Europa concentró el grueso de las ventas exteriores gallegas, con el 82,8% del total, y dentro de ella los países de los Veintisiete absorbieron el 70,7%. Por países, los principales mercados fueron Francia, con 1.237,3 millones (+7,9%); Portugal, con 1.093,2 millones (+5,1%) e Italia, con 648,5 millones (-16,3%).

Por sectores, la automoción sigue siendo la principal actividad exportadora gallega pese a que sus ventas retroceden un 6,9% interanual, la mayor caída por volumen, hasta los 2.155,5 millones de euros. Las cifras no se corresponden con el buen desempeño productivo de Stellantis Vigo, que ensambló un récord de 141.500 vehículos hasta marzo, un 2% más.

Las ventas de materias textiles y sus manufacturas alcanzan por su parte los 1.608 millones, un 1% menos; mientras que las de metales comunes y sus manufacturas se elevaron un 8% (hasta los 596 millones) y las de pescados, crustáceos y moluscos se incrementaron un 2,8%, alcanzando los 444,5 millones. Lo que sí baja es la conserva (-1,6%, 248 millones), mientras el naval aumenta (+38,2%, casi 75 millones).