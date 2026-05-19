Automoción
La viguesa Recalvi absorbe a Zoel Auto Parts, que en 2025 ingresó 20 millones, y refuerza su expansión en España
La operación incorpora la central de Pamplona y las delegaciones de Madrid y Málaga a la red del grupo olívico, que ahora suma 84 almacenes en España y ocho en Portugal
La compañía viguesa Recalvi Partsincorporará a su estructura empresarial la unidad de negocio de Zoel Auto Parts a partir del próximo 1 de julio de 2026. Con esta integración, la central de Zoel en Pamplona y sus delegaciones de Madrid y Málaga pasarán a operar como sucursales de Recalvi Parts.
Zoel Auto Parts es una empresa familiar con casi 30 años de trayectoria en el sector del recambio multimarca. La compañía cerró 2025 con una facturación de 20 millones de euros y afronta ahora una nueva etapa dentro de Recalvi, en un contexto de transformación del mercado.
La operación garantiza la continuidad de la plantilla actual de Zoel Auto Parts, que será subrogada por Recalvi. Además, Javier Leoz, actual CEO de la compañía navarra, continuará al frente de la organización junto con su equipo comercial.
Para Recalvi Parts, esta integración supone un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en la península ibérica. La incorporación de Zoel Auto Parts es la cuarta operación realizada por la empresa viguesa en el primer semestre de 2026, tras las integraciones de Rhan en Canarias, Lagunak en San Sebastián y Automotor Salamanca.
Con esta operación, Recalvi Parts eleva su red a 84 almacenes en España y ocho en Portugal, consolidando su presencia en el mercado ibérico del recambio multimarca.
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