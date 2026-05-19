La viguesa Kaleido da un nuevo salto en África al incorporar IFS South Africa a su red global

Kaleido Logistics ha dado un nuevo paso en su expansión internacional con la integración de International Freight Services South Africa en su red global, una operación con la que refuerza su presencia en África y afianza su posición en los principales corredores logísticos del sur del continente. Tras este movimiento, la firma sudafricana pasará a operar bajo la marca «Kaleido Logistics South Africa».

La operación encaja en la estrategia a largo plazo del grupo vigués para consolidar su plataforma en África austral, donde ya dispone de sociedades propias en Angola, Namibia y Mozambique. La incorporación de Sudáfrica amplía así la capacidad de la compañía para ofrecer soluciones logísticas integradas en entornos de alta complejidad, apoyándose en inversiones en centros logísticos, equipamiento especializado y equipos locales con conocimiento directo de cada mercado.

El salto sudafricano refuerza además una red que ya trabaja con flujos vinculados a países como República Democrática del Congo, Zambia, Zimbabue, Botsuana o Madagascar, y que se apoya en enclaves estratégicos como Luanda, Lobito, Walvis Bay, Durban, Beira o Nacala. Kaleido gestiona en esa área transporte y logística de materias primas, productos transformados y carga de proyecto, en línea con su apuesta por desarrollar corredores logísticos en el sur de África y en el espacio de la comunidad SADC.

Presencia de Kaleido en el sur de África. / FDV

El consejero delegado de la compañía, Xoán Martínez, enmarcó la integración dentro de la evolución natural del grupo en el continente. «Esta integración representa un paso natural dentro de nuestra estrategia de crecimiento en África», señaló. A su juicio, «la combinación del conocimiento local de IFS con la red internacional de Kaleido nos permite reforzar nuestras capacidades y generar nuevas oportunidades para apoyar a nuestros clientes en toda la región».

La empresa subraya, además, que la continuidad de servicio será una prioridad y que las operaciones seguirán siendo gestionadas por los mismos equipos locales, con el objetivo de mantener la cercanía y la experiencia acumulada hasta ahora. En esa misma línea, Wayne Gunning, fundador y director de IFS, destacó que la integración abre una nueva etapa de crecimiento: «Este supone un paso muy relevante en nuestra trayectoria y afrontamos esta nueva etapa con enorme entusiasmo». La previsión de Kaleido es que la operación permita mejorar la coordinación transfronteriza, ampliar capacidades y ganar eficiencia en la gestión de flujos logísticos a lo largo de los grandes ejes africanos.

Con sede central en España y presencia en Portugal, China, Brasil, Angola, Mozambique, Namibia y ahora también Sudáfrica, Kaleido Logistics sigue así afianzando un modelo de operador global apoyado en soluciones puerta a puerta, especialización sectorial y despliegue internacional. La integración de IFS South Africa refuerza, en ese contexto, una apuesta cada vez más nítida por África como uno de los espacios estratégicos de crecimiento para la compañía.