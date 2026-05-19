El primer ministro de Portugal inaugura el laboratorio de CTAG en el norte luso
Luís Montenegro participó en el acto en Monçao del Pulse Mobility Lab, la «joint venture» del centro gallego con ISQ
El estreno supone el despegue del segundo mayor parque empresarial del país vecino
El laboratorio Pulse Mobility Lab es una realidad en Monçao. El espacio de investigación forjado por la joint venture del Centro Tecnológico de la Automoción (CTAG) y el ISQ (Instituto de Soldadura e Qualidade) fue inaugurado de forma oficial este lunes por parte del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, en un acto que sirvió también para el estreno del Minho Park, el segundo mayor parque empresarial del país vecino.
Las nuevas instalaciones son las primeras que se instalan en este polígono de 56 hectáreas que ya tiene reservados parte de sus 80 parcelas. Supuso una inversión de más de 2 millones de euros y, como avanzó FARO, dispone de más de 2.000 metros cuadrados que se destinarán a dos áreas: la óptica y los componentes de baterías, tanto de las células como los módulos.
Durante el acto, al que acudió el director del CTAG, Luis Moreno, se desveló una placa conmemorativa. «Esta inversión refuerza el compromiso estratégico del grupo con la movilidad inteligente, la Industria 4.0 y la innovación tecnológica en Portugal», señaló el ISQ.
Montenegro apeló a la importancia de este nuevo parque empresarial para el futuro del país y, en especial, de la región norte de Portugal, que a su juicio ofrecer «una enorme ventaja competitiva». De igual forma, hizo un llamamiento a los jóvenes para «aprovechar el potencial» de Portugal «en lugar de desperdiciarlo en otros lugares».
Suscríbete para seguir leyendo
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
- El metal se consolida a la vanguardia de toda España en subidas salariales: así pacta la industria en comparación con otros sectores
- Gustavo, el joven que hace bailar a las estatuas de Ourense y convierte el Miño en río navegable
- Dos acusados se enfrentan a 3 años de cárcel por apropiarse de 136.000 euros de la venta de una casa en Baiona
- Cuando el marisqueo deja de ser rentable: «Dejo el mar muy a mi pesar porque no hay ingresos, no por madrugar, el frío o el calor»
- Estudiante keniata llega a un pueblo de Ourense para revitalizar el rural con un 'hub' de innovación
- La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas