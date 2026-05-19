Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en AndalucíaForo del NoroesteEl Celta, en EuropaEl precio de la sanidadBandas albanesas«Origen» de la ríaLetras Galegas
instagramlinkedin

El primer ministro de Portugal inaugura el laboratorio de CTAG en el norte luso

Luís Montenegro participó en el acto en Monçao del Pulse Mobility Lab, la «joint venture» del centro gallego con ISQ

El estreno supone el despegue del segundo mayor parque empresarial del país vecino

Montenegro, a la derecha, en la inauguración de Pulse Mobility Lab.

Montenegro, a la derecha, en la inauguración de Pulse Mobility Lab. / Município de Monção

Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

El laboratorio Pulse Mobility Lab es una realidad en Monçao. El espacio de investigación forjado por la joint venture del Centro Tecnológico de la Automoción (CTAG) y el ISQ (Instituto de Soldadura e Qualidade) fue inaugurado de forma oficial este lunes por parte del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, en un acto que sirvió también para el estreno del Minho Park, el segundo mayor parque empresarial del país vecino.

Las nuevas instalaciones son las primeras que se instalan en este polígono de 56 hectáreas que ya tiene reservados parte de sus 80 parcelas. Supuso una inversión de más de 2 millones de euros y, como avanzó FARO, dispone de más de 2.000 metros cuadrados que se destinarán a dos áreas: la óptica y los componentes de baterías, tanto de las células como los módulos.

El laboratorio impulsado por la lusa ISQ y CTAG en Monçao, este lunes

El laboratorio impulsado por la lusa ISQ y CTAG en Monçao, este lunes / ISQ

Durante el acto, al que acudió el director del CTAG, Luis Moreno, se desveló una placa conmemorativa. «Esta inversión refuerza el compromiso estratégico del grupo con la movilidad inteligente, la Industria 4.0 y la innovación tecnológica en Portugal», señaló el ISQ.

Noticias relacionadas

Montenegro apeló a la importancia de este nuevo parque empresarial para el futuro del país y, en especial, de la región norte de Portugal, que a su juicio ofrecer «una enorme ventaja competitiva». De igual forma, hizo un llamamiento a los jóvenes para «aprovechar el potencial» de Portugal «en lugar de desperdiciarlo en otros lugares».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
  2. Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
  3. El metal se consolida a la vanguardia de toda España en subidas salariales: así pacta la industria en comparación con otros sectores
  4. Gustavo, el joven que hace bailar a las estatuas de Ourense y convierte el Miño en río navegable
  5. Dos acusados se enfrentan a 3 años de cárcel por apropiarse de 136.000 euros de la venta de una casa en Baiona
  6. Cuando el marisqueo deja de ser rentable: «Dejo el mar muy a mi pesar porque no hay ingresos, no por madrugar, el frío o el calor»
  7. Estudiante keniata llega a un pueblo de Ourense para revitalizar el rural con un 'hub' de innovación
  8. La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas

Guillermo García de la Riega: «Las erratas y los giros de Colón en sus escritos son puramente gallegos o portugueses, no genoveses»

Guillermo García de la Riega: «Las erratas y los giros de Colón en sus escritos son puramente gallegos o portugueses, no genoveses»

Regades apoya la reclamación en contra del derribo de la antigua escuela

Regades apoya la reclamación en contra del derribo de la antigua escuela

Begoña Caamaño, escritora viguesa

Davila 19/05/2026

Davila 19/05/2026

El Sergas promete que retomará en Verín la hospitalización a domicilio

El Sergas promete que retomará en Verín la hospitalización a domicilio

Estos son los números para que el Pontevedra entre en playoff y sus posibles rivales

Estos son los números para que el Pontevedra entre en playoff y sus posibles rivales

La Xunta creará una senda peatonal y ciclista de 2,4 kilómetros en la PO-841

La Xunta creará una senda peatonal y ciclista de 2,4 kilómetros en la PO-841

El Concello licita la obra de ampliación del parque infantil de Figueiroa

Tracking Pixel Contents