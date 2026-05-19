J.A. / Foto: Miki López

La nueva minería, "sostenible y muy regulada", es clave para la autonomía europea y el Noroeste puede jugar un papel importante

Tras la pandemia y la guerra en Ucrania, Europa parece ser cada vez más consciente de la importancia de alcanzar cierta autonomía en la generación de recursos. De ellos, los llamados minerales críticos están llamados a ser, a juicio del sector, una pieza clave para el futuro industrial de buena parte del país. En el II Foro del Noroeste, Nuria Menéndez, directora general de Orovalle y CFO (directora financiera) de Orvana, junto a Pablo Marco-Gardoqui, que es director general del Grupo Minersa, señalaron que, ahora, el “gran reto” para las empresas es lograr la “determinación política” que permita impulsar nuevos proyectos y mantener las explotaciones ya existentes.