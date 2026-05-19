Un Noroeste lleno de talento exhibe en Oviedo su voluntad de luchar unido y reclama su "lugar prioritario" en España

Los principales líderes políticos y empresariales del noroeste español se citaron este martes en Oviedo para sumar sus voces y conseguir que una macrorregión que representa una cuarta parte del territorio de España, el 12% del PIB nacional, que agrupa a 400.000 empresas y a 6 millones de habitantes "ocupe un lugar prioritario en la conversación pública española". Este fue el deseo expresado por Javier Moll de Miguel, presidente de Prensa Ibérica, en la apertura del II Foro del Noroeste, organizado en la capital asturiana por el grupo de medios que encabeza, entre los que se incluye este periódico.

En esta cumbre, con casi dos centenares de asistentes de primer orden, los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León -el primero, socialista y los otros dos, del PP- han exhibido una inusual sintonía en estos tiempos de polarización política. El asturiano Adrián Barbón, el gallego Alfonso Rueda y el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco demostraron la fuerza reivindicativa del consenso para sacar al Noroeste de su encasillamiento como periferia, especialmente en dos cuestiones claves: la actualización de las infraestructuras (eliminar los peajes de autopista y activar la gran conexión del Corredor Atlántico) y recalcular la financiación autonómica para atender, en igualdad de condiciones a otras autonomías, a los habitantes de una macrorregión con población dispersa y sobreenvejecida.

La gran oportunidad

Javier Moll ha incidido en que "hoy, el Noroeste, representa una gran oportunidad" y en cómo en el último año, desde el I Foro organizado por Prensa Ibérica en Santiago de Compostela, se ha ido consolidando ese frente común sustentado en tres pilares: "infraestructuras, la conectividad y el equilibrio territorial". El presidente de Prensa Ibérica ha reclamado "igualdad de oportunidades" para una macrorregión "con talento, con capacidad industrial, con universidades de prestigio, con recursos energéticos, con una potente tradición exportadora y con sectores que están llamados a desempeñar un papel decisivo en la nueva economía europea". Porque "cuando el Noroeste avanza, España avanza con él".

El II Foro del Noroeste ha sido una intensa sesión de trabajo con más de cincuenta intervinientes en una serie de sintéticas conversaciones que se extendió desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. Ha ofrecido un recorrido por todas las claves de futuro del gran territorio que conforman Asturias, Galicia y Castilla y León, desde la innovación, al sector agroalimentario, la industria, el sector energético, la nueva minería de tierras raras, el capital humano, la revolución digital o un análisis sobre el nuevo desorden internacional. Nada quedó sin analizar.

La importancia de la amabilidad

La intervención central de la sesión matinal estuvo protagonizada por los tres presidentes autonómicos. Los "tres del Noroeste", que confesaron mantener una buena "sintonía personal" más allá de la pertenencia política de cada uno. Barbón, Rueda y Mañueco hicieron frente común en reivindicación de mejores infraestructuras, "defendiendo cosas que podían ser incómodas para nuestros mayores", bromeó Rueda en alusión a las respectivas direcciones nacionales de sus partidos. Barbón añadió que "en una sociedad cansada de crispación y polarización ese mensaje (el consenso, la amabilidad en el trato) es importante". La cooperación, coincidieron los tres, es la clave para tejer un nuevo futuro. "Somos el vivo ejemplo de lo que significa construir puentes", añadió Barbón en otro momento.

Y a partir de ahí, entraron a desgranar sus carencias comunes. El presidente de la Xunta de Galicia lamentó que, después del nombramiento por parte del Gobierno de España de un comisionado para el Corredor Atlántico, todo haya quedado en "nada de nada". Añadió que todavía no había logrado reunirse con el responsable estatal de impulsar esa conexión ferroviaria que incardinará el Noroeste con el resto de España y de Europa. Barbón, sin entrar a zaherir a un Gobierno de su mismo partido, también reivindicó la necesidad de "seguir avanzando: lo que se refleja en los presupuestos se tiene que ejecutar". Mañueco, por su parte, pidió "un impulso más decidido". "Si queremos que todo el interior del país tenga población, necesitamos infraestructuras que permitan que vuelve la gente".

Más crítico fue Barbón con el mantenimiento del peaje del Huerna, que antes consideraba "injusto" y, tras el informe de la Comisión Europea, "ahora además es ilegal". Por ello se ratificó en la vía judicial para obtener algún tipo de respuesta, habida cuenta de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien correspondería la decisión, mantiene una silente negativa de levantar los peajes. Alfonso Rueda, cuya comunidad reclama la supresión del peaje de la AP-9 entre La Coruña y Vigo, está convencido de que "si estuviéramos hablando de otros territorios, no estaríamos ya hablando de esto. Estos peajes, y estos precios que pagamos son los últimos vestigios de algo así en España". Mañueco, por su parte, mostró la necesidad de que su región gane competitividad para atraer inversiones y denunció del obstáculo que supone para ello los peajes que median "en la conexión con Madrid por Ávila y Segovia".

Para ser de un país llamado España

La reconfiguración del sistema de financiación autonómica para atender la singularidad demográfica de un Noroeste disperso y envejecido volvió a unir a los tres presidentes autonómicos, aunque con matices. Los populares rechazaron radicalmente la quita de la deuda a Cataluña, pactada unilateralmente por Pedro Sánchez con ERC. Rueda dijo: "Si formas parte de este país llamado España no puedes permitir una propuesta que dice que cada uno se las componga como pueda". Mañueco abogó por una "negociación multilateral" para abordar esta operación. Barbón, del PSOE, considera "justa" la quita de deuda a todas las autonomías porque "el Estado estranguló a las comunidades" cuando la Gran Recesión obligó a hacer el gran ajuste de las cuentas públicas.

La resiliencia y lo inaplazable

El medio centenar de intervinientes en este II Foro del Noroeste ha desmenuzado, cada uno en sus respectivas sesiones, todas las claves de futuro de la macrorregión. Tras la apertura del evento a cargo del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, del presidente asturiano Adrián Barbón y del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, la primera ponencia corrió a cargo del asturvenezolano Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca. Escotet perfiló el marco de incertidumbre internacional en el que tendrá que navegar, como toda España, la macrorregión del Noroeste, un espacio al que atribuye una "una notable resiliencia" pese a sufrir el impacto del invierno demográfico que "lastra el relevo generacional de la fuerza laboral". Por ello, entre otros factores, consideró fundamental lograr "una mayor conexión entre su modelo educativo y el tejido industrial", hacer una realidad que es una "cuestión de supervivencia", el "inaplazable" el Corredor Ferroviario del Atlántico y desarrollar la Autopista Marítima Occidental para evitar el aislamiento de la red portuaria.

Una visión optimista

También a la reconfiguración del escenario internacional se refirió el economista ovetense José Manuel Campa, presidente durante seis años de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Pero lo hizo con un mensaje optimista, atendiendo a cómo Europa y España hicieron frente a crisis como la del coronavirus o la guerra de Ucrania. Y al hablar de qué consecuencias puede tener la situación actual en Oriente Medio, hizo balance a partir de los antecedentes. "En todas esas crisis a las que nos hemos enfrentado, el proceso de salida fue mucho más suave de lo que señalaban las perspectivas cuando entramos. Esa forma de gestionar de forma constructiva, nos da capacidad para ser optimistas".

El héroe y el sospechoso

En el ámbito empresarial, hubo interesantes aportaciones, como la de Pedro Luis Fernández, presidente de GAM. Habló el empresario asturiano de la necesidad de aumentar el tamaño de las compañías. "España es un país donde se sobreestiman las pequeñas y medianas empresas y donde el emprendedor es un héroe. Pero cuando este hace lo que es natural, que es crecer, curiosamente ese emprendedor pasa a ser un villano; se demoniza a la empresa que crece y se legisla contra ella", aseguró.

La necesidad de acabar con una "sobrerregulación" fue otra demanda expresada por distintos representantes empresariales, lo mismo que la reivindicación del papel de las pymes como anclaje territorial. "Donde hay pymes la gente quiere vivir, porque nos dan calidad de vida; donde no hay pymes, no hay nada. Porque nadie quiere estar en un territorio donde no tiene empresas que le puedan dar servicio y atención", apuntó Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

Los que nos dan de comer y de beber

En el análisis de las potencialidades del sector agroalimentario del Noroeste, también sobresalió la reflexión aportada por José Armando Tellado, CEO del Grupo Central Lechera Asturiana. Incidió en que el futuro del campo no solo "es un problema de rentabilidad" sino también de "respeto" y valoración social del imprescindible oficio campesino. Lanzó una advertencia muy gráfica: "Cuidado, la mayor parte de esta gente se jubila en una década. Y si hay otra pandemia y no hay comida, el problema será mayor. Sin alimentos, por grande que sea tu nevera, más allá de diez días no vas a ninguna parte".

Un testimonio de apego al territorio lo aportó también Ignacio Rivera, presidente de la Corporación Hijos de Rivera, fabricante de la cerveza Estrella Galicia. Rivera, que condenó el "maldito localismo" que puede arruinar el futuro del Noroeste, explicó que su familia nunca se planteó situar sus instalaciones fuera de territorio gallego pese a que "si estuviéramos en Madrid, por todo el material retornable que tenemos, nos ahorraríamos 12 millones de euros". Rivera hizo suya la reflexión que habían hecho anteriores intervinientes en relación a que, en un mundo interconectado, la geografía ya no pesa casi nada. Con un humor muy gallego dijo: "Galicia está muy bien colocada. Los otros son los que están mal colocados; es que se han colocado lejos".

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Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, cerró el II Foro del Noroeste subrayando, a la luz de todo lo escuchado a lo largo de la jornada, que esta gran región que suman Asturias, Galicia y Castilla y León vive un "momento lleno de oportunidades de futuro" y "tiene las condiciones para desempeñar un papel protagonista". Tras el casi medio centenar de intervenciones del II Foro, Aitor Moll constató que el Noroeste tiene "visión, valor y voluntad" de liderar su futuro. Ya puede "dejar de verse como periferia para pensarse como una plataforma industrial y estratégica para España y Europa", terminó.