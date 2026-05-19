Navalia estrena décima edición con el objetivo puesto en el «repunte de la demanda de nuevos buques»

Navalia abrió sus puertas este martes para celebrar su décima edición. Pese a la intensa lluvia a la hora de la apertura y superada la amenaza de la huelga por el convenio del metal tras el acuerdo ratificado ayer por CC OO y UGT, la feria de referencia del sector naval estrenó una edición «muy especial», la décima, que coincide con el vigésimo aniversario (se celebra cada dos años) y con récord de expositores (más de 600) y con los astilleros y auxiliares en un punto alto de contratación. De hecho, como aseguró el presidente del evento, José García Costas, el objetivo pasa por seguir creciendo y aprovechar el «repunte de la demanda de nuevos buques».

En concreto, la edición de 2026 reúne a 602 expositores y cerca de 1.200 marcas representadas, con presencia de delegaciones y empresas procedentes de los cinco continentes y un importante crecimiento de mercados emergentes, especialmente Asia.

Tras el tradicional paseíllo por el Ifevi y por los diferentes expositores, la comitiva de autoridades se citó en la platea del Hall 4 para el simbólico acto de apertura. Allí García Costas puso en valor Navalia como esa «gran plataforma internacional al servicio de la industria naval» y destacó que, dos décadas después, el evento se ha consolidado como «la principal feria naval de España y una de las más relevantes de Europa». De igual forma, puso el foco en el contexto internacional actual y en el papel estratégico que vuelve a desempeñar la construcción naval, con esa alza en la contratación y una industria en la que Vigo juega «un papel imprescindible».

García Costas también hizo mención a la difícil negociación del convenio del metal de Pontevedra, cuyos sindicatos habían convocado una huelga coincidiendo con la celebración del evento. El presidente de Navalia quiso también agradecer públicamente el acuerdo alcanzado entre la patronal y las organizaciones sindicales.

La inauguración contó también con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; del Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro Sánchez, y de la concelleira do Mar, Marta Villaverde.

Villaverde reafirmó el apoyo de la Xunta a una industria que es un pilar socioeconómico clave y destacó la buena salud del sector subrayando que «el naval gallego vive un momento histórico de expansión en nuestra Comunidad y de consolidación como referente mundial, alcanzando los mejores niveles de actividad de los últimos 15 años».

El Almirante General, por su parte, destacó el papel estratégico del sector marítimo y naval en el actual contexto internacional, marcado por profundas transformaciones geopolíticas, tecnológicas y económicas. En este sentido, hizo hincapié en que la seguridad marítima, la protección de las cadenas logísticas y la capacidad industrial de las naciones se han convertido en elementos esenciales para garantizar la autonomía estratégica y la prosperidad de España como nación marítima.

El delegado del Gobierno en Galicia resaltó las «acciones decisivas» impulsadas por el Gobierno para situar el naval gallego como «pilar fundamental de la reindustrialización del país», reivindicando el papel estratégico de un sector «que vive un momento de fortaleza, oportunidades reales y responsabilidad compartida». Además, Pedro Blanco reivindicó el papel de Vigo como «el corazón industrial de Galicia».

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El encargado de cerrar el acto fue el alcalde de Vigo, quien renovó el apoyo del Concello para propiciar continuidad, tanto se mantiene su actual carácter de feria bianual como se pasa a ser anual, por el trascendente ecosistema industrial y de generación de riqueza y empleo que genera el sector del naval en Vigo y en Galicia. «Empecemos a pensar en más cosas que tienen que suceder», apuntó Caballero al presidente de la feria en relación con la cita centrada en la «importancia del naval, del transporte marítimo, del Armada, y de todos los vectores que hoy van en línea, y de los que más me importa es la enorme cantidad de valor añadido y de empleo que genera por la enorme cantidad de tecnólogas y tecnólogos que están implicados en este gran desarrollo».