Los motivos de la CIG para mantener la huelga en el metal en Vigo: alcanza un seguimiento de hasta «el 50%»

La CIG vuelve a salir a las calles en huelga «por un convenio digno» para el sector del metal en la provincia de Pontevedra, donde más de 33.000 trabajadores dependen de él. Según el sindicato, esta manifestación en Vigo fue «totalmente exitosa» con un seguimiento acorde a su representación en esta industria, de «entre el 40 y el 50%» de sus trabajadores. El portavoz en la mesa negociadora, Xulio Fernández, aseguró que el nuevo convenio les «pone a los pies de los caballos y deja atados de pies y manos durante cuatro años», siendo la duración del mismo uno de los principales puntos de rechazo.

Fernández apuntó a la «letra pequeña» que hará que en la práctica no se puedan aplicar todas las cláusulas, siendo la subrogación en empresas de más de 50 trabajadores el principal escollo. En ese sentido recordó que la mayoría cuenta entre 20 y 30 empleados, lo que les dejaría exentas de estas medidas. También reclamó una ampliación de la jornada continua, ya que se aprobó únicamente para el mes de julio mientras que sus demandas apuntaban a un mínimo de cuatro.

El portavoz de la CIG recordó la precariedad del sector y recalcó que quedaron «muchas cosas en el tintero» en este preacuerdo «histórico» suscrito por los otros sindicatos. Su aspiración es dejar a los mismos «aislados» y que dentro de 4 años no obtengan representación, teniendo constancia de que delegados del resto de centrales les están llamando «para cambiarse a la CIG, con lo cual podremos negociar un convenio decente que dé satisfacción a los compañeros y compañeras», aseguró orgulloso ante la «nueva vendida» de los CC OO y UGT.

Manifestación masiva por Beiramar

La central nacionalista mantuvo la convocatoria para hoy martes 19 de mayo con finalización en la Praza da Estrela delante de la sede de la Xunta de Galicia en Vigo. La concentración se inició a las 10.00 horas en la puerta de los astilleros de Barreras. No obstante, en esta ocasión discurrió discurrirá íntegramente por la Avenida de Beiramar, en lugar de atravesar la Coia, Gran Vía o calle Venezuela, como en las jornadas anteriores de huelga. Así, llegó a la zona del Náutico a través de Cánovas del Castillo. Anteriormente estaban citados para los piquetes desde primera hora de la mañana en las puertas de las distintas fábricas.

Según pudo conocer FARO a través de diversas fuentes no lo hizo ante la feria Navalia, como estaba inicialmente previsto, al no contar con los permisos necesarios para hacerlo. La cita abrió sus puertas en el Ifevi desde las 10.30 horas de la mañana, mientras que el desfile de autoridades y los actos protocolarios se produjo a partir del mediodía.

El preacuerdo

El preacuerdo recogía una subida salarial del 15% distribuida en un convenio de cuatro años (un alza del 5% en 2026 con atrasos desde el inicio del año, un 4% en 2027 y un 3% respectivamente en 2028 y 2029). Los oficiales de primera serán reconocidos con un 1% adicional en sus nóminas, ya que hasta el momento cobraban lo mismo que los de segunda. Esta diferencia económica se eleva hasta cerca de 20 euros mensuales en 2029.

Para hacer frente a la inflación e intentar garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores en este contexto de incertidumbre internacional derivada del conflicto en Oriente Próximo, el pacto incluye una cláusula de revisión de los sueldos conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) sin tope en el caso de este año y hasta un 2,5% en los siguientes.

Otro de los aspectos más peleados fue la posibilidad de realizar jornada continua durante la temporada estival para paliar las consecuencias del estrés térmico al que se someten los empleados. Por ello, los astilleros, varaderos y centros de reparación naval deberán tener horario intensivo al menos en el mes de julio. Además, están obligados a abonar uno de los complementos por trabajos especiales (toxicidad, peligrosidad o penosidad).