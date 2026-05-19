El metal de Pontevedra ya tiene oficialmente un nuevo convenio colectivo

Después de cuatro intensos meses de lucha y muchas tensiones, este martes finalmente se ha procedido a la firma del nuevo convenio colectivo del metal en la provincia de Pontevedra, que afecta al futuro de unos 33.000 trabajadores del sector. El acuerdo fue suscrito por la parte empresarial al completo (Asime, ATRA e Instalectra) y por los sindicatos CC OO y UGT. La CIG, en cambio, se desmarca del pacto y lo rechaza firmemente. Asegura que en el pacto «no se habla de toda la precariedad del sector» y que «quedaron cosas en el tintero».

Por su parte, CC OO lo tilda de «histórico». Un pensamiento que comparten desde UGT, manifestando que es «el mejor convenio firmado en los últimos 20 años, tanto por las mejoras salariales como por los derechos conquistados». Recoge, entre otras medidas, un alza de los sueldos del 15% en cuatro años, con una revisión conforme al IPC sin tope en este año y hasta un 2,5% en los siguientes; la jornada intensiva en el sector naval durante julio; la subrogación para las empresas eólicas y de telecomunicaciones; o los pluses por trabajos especiales (toxicidad, penosidad o peligrosidad).

Las patronales llaman así a sus plantillas a la «vuelta a la normalidad absoluta» en un sector clave para la industria y economía gallegas e inciden en que el acuerdo firmado «refleja importantes mejoras, convirtiéndose de nuevo en un convenio referente en España». Asimismo, atendiendo a las tres jornadas de huelga previas a la firma, condenan «los intentos antidemocráticos de manipulación y las amenazas sufridas en distintas empresas, parques y polígonos empresariales».

Desde la CIG, aseguran que delegados del resto de centrales les han llamado para pasar a sus filas y aspiran a que dentro de cuatro años no tengan representación con el fin de «negociar un convenio decente que dé satisfacción a los compañeros y compañeras», tal y como expresó Xulio Fernández, portavoz del sindicato nacionalista, a FARO en la manifestación de este martes.