«Conozco matemáticos que se fueron al extranjero y volverían si aquí tuviesen unas condiciones similares»

«Cuando estudié Matemáticas era una carrera a la que íbamos los más frikis», comenta entre risas Javier Roca al otro lado del teléfono. El director del Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga) admite que las cosas han cambiado: «Hoy las matemáticas están de moda». Y así lo atestigua el mercado, con cada vez más empresas rifándose a los profesionales que salen de la universidad. Para mostrar todo el potencial que esconden los números, el organismo —compuesto por 110 investigadores de la UVigo, la USC y la UDC— celebra este viernes el XV Foro de Interacción Matemática-Industria (Industry Day). En él mostrará casos reales de transferencia de conocimiento en sectores tan punteros como el tecnológico, la metalurgia, la ingeniería, el mundo aeroespacial o los drones.

—¿Están hoy las matemáticas más conectadas con la industria?

—Creo que sí, pero siempre han estado unidas. Nuestro centro, hoy CITMAga y antes Itmati, nació precisamente con ese objetivo: aplicar la matemática a la industria. Y llevamos muchos años desarrollando proyectos con empresas.

—¿Qué ofrecen a las compañías?

—Nuestras líneas principales de transferencia industrial se centran en cuatro ámbitos: simulación y métodos numéricos; estadística y Big Data; resolución de problemas de optimización; y modelos relacionados con inteligencia artificial. Tenemos casos de éxito con empresas como Ferroglobe, Repsol, Endesa o Inditex, entre otras.

—La nota de corte de Matemáticas se ha disparado en Galicia desde los 5 puntos sobre 14 de hace una década hasta superar los 12. ¿Está de moda la carrera por las salidas laborales que ofrece?

—Creo que sí. Hoy las matemáticas están de moda. Pero cuando yo estudié Matemáticas era una carrera a la que íbamos los más frikis. Hoy se ve que tiene una aplicación real. La forma de pensar de un matemático ayuda a resolver problemas que necesitan metodología, análisis y una visión distinta. Cada vez hay más datos y más necesidad de tomar decisiones basadas en ellos. Uno de los problemas que tenemos en los proyectos en los que trabajamos es que las empresas muchas veces fichan a los profesionales que hemos contratado: empiezan trabajando con nosotros en un proyecto y al terminarlo, o incluso antes, ya los están contratando.

—Vamos, que hay buena cantera.

—Sí. En la Facultad de Matemáticas hay dos másteres con prácticas vinculadas a empresas, y eso funciona muy bien. Los alumnos trabajan con problemas reales, las empresas se acercan a la universidad y de ahí surgen proyectos.

—¿Qué sectores son los que demandan más matemáticos?

—Ahora mismo tiran mucho las empresas relacionadas con analítica de datos, modelos predictivos, Big Data e inteligencia artificial. Hace años había más demanda en simulación numérica, que sigue existiendo, pero hoy el foco está más en el tratamiento de datos.

—Las empresas dicen que faltan perfiles STEM, pero la fuga de cerebros está a la orden del día. ¿Son muy buenas las condiciones laborales del extranjero o hay que mejorar las que se ofertan aquí?

—Habría que mejorar mucho las condiciones, por supuesto. Conozco gente que se fue al extranjero y que volvería si tuviese unas condiciones similares. ¿Pero cómo mejorarlas? No lo sé. Creo que debería haber una voluntad estructural para que esa gente pueda quedarse.

—¿Qué notal le da al CITMAga?

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—Creo que somos un centro de referencia. A nivel estatal diría que estamos de los mejor posicionados. Nuestra transferencia ayuda a visibilizar que las matemáticas sirven para resolver problemas reales.