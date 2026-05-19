Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia

Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del HMS Sälen, el primero de los dos barcos contratados con la Armada de Suecia. Coincidiendo con la primera jornada de la feria Navalia, el astillero olívico bajó al agua este buque multipropósito, de nombre interno V-152, que fue oficialmente contratado por la agencia sueca encargada de las compras de material para defensa (Försvarets materialverk, FMV).

Ante representantes institucionales, miembros de la delegación sueca, empresas colaboradoras y personal del astillero, Armón Vigo realizó este martes «este hito dentro del programa» que supuso la irrupción de la firma viguesa en el sector de la defensa, como adelantó este medio.

Como recuerda Armón, se trata de buques multipropósito diseñados para desarrollar operaciones especializadas como trabajos submarinos, apoyo a operaciones con ROV, recuperación de torpedos y apoyo logístico. Además, está concebida para poder operar durante todo el año en las condiciones meteorológicas y de hielo características del mar Báltico y aguas escandinavas.

Vista aérea del primer barco de Armón Vigo para la Armada de Suecia durante la botadura. / Chou Pesqueira

«El proyecto se desarrolla bajo estándares técnicos y normativos de alta exigencia, propios de un programa naval de estas características», apunta la empresa.

Tras esta primera unidad tendrá lugar la botadura de la segunda, que en este caso tendrá por nombre HMS Tumlaren. La Armada de Suecia tiene una tradición naval: la de bautizar sus buques de guerra con nombres de animales marinos. El botado este martes se traduce como «foca» y el siguiente como «delfín». Está previsto que las entregas tengan lugar en 2027 y 2028, reemplazando en sus funciones a los HMS Pelikanen y HMS Furusund.

Esta es la segunda botadura que realiza el naval gallego en la semana grande del sector con la celebración de Navalia. La otra tuvo lugar el lunes, en este caso a cargo de Nodosa Shipyard, que lanzó al agua el Voyager, un superarrastrero de 79 metros para Nueva Zelanda.

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En lo que respecta a la Armada de Suecia, el de Armón es el primer encargo que realizó al naval de Vigo. El segundo fue para Freire Shipyard, en este caso para cuatro barcos de apoyo de 47 metros de eslora.