El «Voyager» empieza su viaje: Nodosa bota el «superarrastrero» para Nueva Zelanda

Nodosa Shipyard avanza en la construcción de las unidades contratadas, una cartera dominada principalmente por dos arrastreros congeladores de gran tamaño. Uno es el Pesantar 1, la unidad para la captura de merluza negra en Argentina que fue contratada por la empresa participada por Grupo Profand y cuya obra avanza a buen ritmo. El otro es el Voyager, el superarrastrero que fue encargado por la armadora neozelandesa Talley's Limited y cuya botadura tuvo lugar este lunes en Marín.

La factoría realizó sin contratiempos la importante maniobra para un buque de 79 metros de eslora por 15,5 de manga que fue contratado en octubre de 2023. Se trata de la construcción número 307 de la atarazana, que destaca por su alta eficiencia energética y que se destinará principalmente a la pesca y procesado de diferentes tipos de especies del caladero de Nueva Zelanda, incluyendo la producción de aceite y harina a partir de los descartes pesqueros.

El buque, de color rojo, contará con una capacidad para 46 tripulantes. Una vez en manos de su armadora, se convertirá en el barco más grande de la empresa, que comenzó con el Voyager el proceso de renovación de flota.

Talley’s Limited es una de las principales pesqueras de Nueva Zelanda. Según su página web, además de dedicarse a la pesca salvaje también produce mejillón de una variedad única, vegetales y helados, por lo que representa un grupo diversificado de alimentación. En total, cuenta con cuatro plantas de procesamiento diseminadas por la Isla Sur de Nueva Zelanda, si bien recientemente anunció el cierre de una de ellas (la de Westport).

El acto sirve como entrante perfecto para la feria Navalia, el evento de referencia en el sector que comenzará este martes en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

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Además del Voyager y el Pesantar 1, la cartera de Nodosa la completan un remolcador para la local Amare Marín y los dos bateeiros firmados con Barlovento y Proinsa.