Un viaje de 2.000 leguas hasta renacer en Vigo

Casi 11.000 kilómetros, algo más de 5.900 millas náuticas o 1.980 leguas marinas —al gusto de cada uno—. Esa es la distancia que hay entre la base de Estrella Patagónica en el parque industrial pesquero de Puerto Madryn, en Chubut (Argentina), y el muelle de reparaciones de Bouzas, donde por fin se encuentran amarrados los 74 metros de eslora del Carolina P.

El arrastrero congelador vuelve a reconectarse con la ciudad de Vigo tras un viaje de medio mes por el Atlántico, con el objetivo de renacer como ya lo hizo su hermano, el Anabella M —antiguo Amable Márquez Álvarez—, el año pasado.

Será reformado en la misma urbe que engendró en 1987, hace 39 años, a ambos buques; al Carolina P en las gradas de la desaparecida Construcciones Navales Santodomingo, donde hoy se ubica el corazón olívico de Armón, y al Amable Márquez Álvarez en el extinto Hijos de J. Barreras, hoy Astilleros Ría de Vigo. Los dos barcos portaron bandera española hasta 1995, cuando fueron exportados al país sudamericano.