Seis escuelas de negocio con sede en España se cuelan en el ranking mundial de formación directiva del 'Financial Times'

El ranking Executive Education 2026 del Financial Times, publicado este lunes 18 de mayo, ha situado a seis escuelas de negocio españolas entre las mejores del mundo, tanto en programas abiertos para ejecutivos (Open Programs) como en formación a medida para empresas (Custom Programs). Si se suman las instituciones con campus en España, pero sede en otro país, la lista de instituciones sube a ocho, entre las cuales cuatro tiene sede en Barcelona, dos en Madrid, una en Bilbao y dos son instituciones francesas con campus en España (Málaga y Madrid).

En la categoría de Open Programs, el podio español lo encabeza el IESE Business School, que escala hasta la tercera posición mundial, seguido de ESADE Business School en el quinto puesto, la madrileña IE Business School en el décimo quinto, EADA Business School Barcelona en el vigésimo segundo, la francesa con campus en Madrid ESCP Business School en el vigésimo quinto y Deusto Business School en el septuagésimo quinto. El conjunto del ranking está liderado por London Business School, seguida de HEC Paris, con la brasileña Fundaçao Dom Cabral completando el top cinco junto a IESE y ESADE.

En el apartado de Custom Programs, el trono lo ocupa la italiana con sede en Milán SDA Bocconi School of Management, que asciende dos posiciones para alzarse con el primer puesto, mientras que London Business School repite en el segundo lugar. En esta categoría, las escuelas españolas vuelven a liderar con IESE, queocupa el cuarto lugar, ESCP Business School el sexto, ESADE el decimotercero, y cierran el pelotón español ESSCA School of Management (37ª) —francesa con campus en Málaga—, EADA (49ª), la vasca Deusto (56ª) y la UPF Barcelona School of Management (59ª).

IESE, cinco años consecutivos entre los tres mejores del mundo

El IESE Business School lleva ya cinco ediciones consecutivas sin abandonar el podio mundial en programas abiertos. Andrea Montalvo, Associate Dean de Executive Education del IESE, subrayó que el reconocimiento "refleja la capacidad del IESE para ofrecer una experiencia de aprendizaje verdaderamente global y transformadora", y añadió que sus programas están "diseñados para ayudar a directivos y organizaciones a desenvolverse en un entorno marcado por la complejidad, el cambio acelerado, la incertidumbre geopolítica y el auge de la inteligencia artificial".

El Financial Times reconoce además al IESE como la escuela número uno del mundo en calidad de colaboraciones académicas internacionales, gracias a sus alianzas con instituciones como NYU Stern, MIT o Harvard.

IESE, española que lidera el executive Education Ranking 2026 del Financial Times / Cedida

ESADE, por su parte, ha renovado su posición entre las cinco mejores escuelas del planeta en programas abiertos y ha alcanzado el puesto trece en Custom Programs. Michele Quintano, director de Esade Executive Education, apuntó que "la diferenciación ya no reside únicamente en la amplitud de la oferta, sino en la capacidad de transformar los grandes retos empresariales —como la inteligencia artificial, la digitalización, la geopolítica, la sostenibilidad o la regulación— en herramientas concretas y aplicables para el directivo".

La escuela obtiene una valoración global de sus participantes de 9,85 sobre 10, y el Financial Times la sitúa en el segundo lugar mundial en seguimiento posterior a los programas y en el tercero en preparación previa. Entre sus novedades formativas figuran programas específicos sobre inteligencia artificial como Rethinking Business with AI o el Beyond Resilience en colaboración con Singularity Spain.

ESCP, EADA y UPF-BSM también marcan terreno

ESCP Business School, con campus en Madrid entre otras ciudades europeas, cierra un ejercicio notable al situarse en el puesto 25 en programas abiertos y en el sexto en Custom Programs, su mejor resultado en esta categoría. Léon Laulusa, rector y decano ejecutivo de ESCP, calificó ese sexto lugar mundial en programas corporativos de "hito muy importante", que, a su juicio, refleja "la fortaleza de nuestra excelencia académica y nuestro compromiso con la formación de líderes responsables capaces de prosperar en un entorno global cada vez más complejo".

EADA Business School Barcelona, que cumple 69 años de historia, avanza hasta el puesto 22 en Open Programs y mantiene su presencia entre las cincuenta mejores del mundo en formación corporativa. Miquel Roselló, director de Executive Education de EADA, destacó que la institución "nació precisamente para dar respuesta a las necesidades del mundo empresarial y hoy sigue adaptándose a un entorno global cada vez más exigente".

La UPF Barcelona School of Management, por su parte, debuta con fuerza en el segmento Custom Programs con el puesto 59, lo que su director general, José M. Martínez-Sierra, interpretó como "la consolidación de un modelo de Executive Education centrado en el impacto real y la proyección internacional".

Un sector en auge impulsado por la IA y la geopolítica

El Financial Times publica cada año este ranking combinado —que evalúa tanto el impacto del aprendizaje como la calidad del claustro, la satisfacción del cliente, el alcance global y el crecimiento de ingresos— como una de las referencias más influyentes del sector.

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En esta edición, los factores que más peso han tenido en la valoración de los programas son precisamente los que definen el momento actual de las empresas, desde la adaptación a la inteligencia artificial, la gestión de la incertidumbre geopolítica y la transformación digital de las organizaciones.