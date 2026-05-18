Indonesia adjudica al astillero Piriou los dos oceanográficos por los que pujaba el naval vigués

Indonesia se ha decantado finalmente por el astillero francés Piriou para la producción de sus dos nuevos oceanográficos por 82,2 millones de euros. El país asiático ha resuelto la licitación que inició en febrero de 2024 para una unidad oceánica y otra más pequeña, costera, por la que desde el principio se interesó el naval vigués. De hecho, Freire Shipyard llegó a pujar en solitario, pero la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN, según las siglas del idioma local) decidió reabrir la puja. Y aunque ese momento también entraron las asturianas Armón y Gondán, finalmente Indonesia apuesta por una compañía del país que aporta la financiación para el proyecto.

La agencia lanzó la licitación para recibir propuestas de astilleros interesados en la construcción de un «buque de investigación oceánica multipropósito» y otro de tipo costero. En octubre de 2024 se publicó una lista corta —o shortlist— de candidatos en la que solo figuraba Construcciones Navales P. Freire, pero más tarde relanzó el concurso internacional para volver a solicitar empresas interesadas con el mismo coste que el anterior (esos 82,5 millones).

Entonces Freire volvió a concurrir, pero en este caso ya competía con Armón (con una UTE de las factorías de Vigo y Gijón), Gondán y los astilleros franceses Ocea y Piriou, uno de los principales del país y que, además, cuenta con una factoría muy cerca de Indonesia, en Vietnam.

El proceso, seguido por este medio, avanzó con una nueva lista de candidatos finales que se redujo a dos: Freire y Piriou. Lo avanzó el BRIN en marzo de este año en una comunicación en la que ya asignaba también una puntuación técnica para cada propuesta, poniendo por delante a la compañía gala. Ahora, la agencia ha decidido la adjudicación final, destacando también que Piriou obtuvo la máxima puntuación en la oferta económica.

El astillero galo fabricará así las dos embarcaciones por 82,38 millones de euros, lo que supondrá un salto importante en su nutrido portfolio que, en comparación con el naval vigués, cojea en el apartado de oceanográficos. En su propia página web solo destaca tres barcos científicos: una unidad muy pequeña de nueve metros bautizada como Haliotis, otra de 25 metros llamada Thétys II y un hidrográfico de 72 metros facturado para Marruecos, el BHO2M.

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De esta forma, Indonesia opta por Francia para renovar su amplia flota oceanográfica, que continuará modernizando en los próximos años. En este caso, el proyecto es posible gracias a la financiación internacional a cargo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).