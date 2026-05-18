Ecoforest exhibe en Nigrán su nueva bomba de calor geotérmica y refuerza el peso industrial del área de Vigo

El área de Vigo volvió a reivindicar este lunes su músculo industrial e innovador con la presentación de un nuevo desarrollo de Ecoforest llamado a marcar el futuro de la climatización eficiente en Europa. La compañía, con sede en Porto do Molle, en Nigrán, recibió la visita del delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, que pudo conocer de primera mano la nueva bomba de calor geotérmica EcoGEO+ HP 15-70 PRO.

Regades recorrió las instalaciones acompañado por el CEO de la empresa, Nicolás Alonso, y por distintos responsables de la firma. La visita sirvió para poner el foco en un producto desarrollado íntegramente en Galicia que incorpora refrigerante natural R290 (propano), en sintonía con la nueva regulación europea F-Gas y con la transición hacia tecnologías de menor impacto ambiental.

Durante el recorrido, el delegado del Estado destacó la capacidad de Ecoforest para combinar innovación, sostenibilidad e industria con alcance global. Mostró su orgullo «ante el potencial, talento y ambición de empresas instaladas en nuestros parques como Ecoforest, que están siendo referentes en España y Europa por su capacidad, innovación y crecimiento». Regades añadió además que «Ecoforest es un buen ejemplo del impacto positivo de la tecnología cuando se combina con el criterio de la sostenibilidad» y se mostró convencido de que la nueva bomba de calor geotérmica «será otro de sus éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras».

Por su parte, Nicolás Alonso enmarcó esta presentación dentro de una trayectoria empresarial muy vinculada a la investigación y al desarrollo. «Llevamos años anticipándonos a las necesidades del mercado y apostando por tecnologías sostenibles cuando todavía eran incipientes. Esta nueva bomba de calor es un ejemplo de cómo la innovación continua forma parte de nuestra identidad», afirmó.

La nueva EcoGEO+ HP 15-70 PRO representa uno de los principales saltos tecnológicos recientes dentro de la gama de climatización de Ecoforest. El equipo está diseñado para alcanzar mayores temperaturas de impulsión y responder a necesidades energéticas exigentes en edificios comerciales e industriales, como hoteles, residencias, centros comerciales o instalaciones deportivas.

Entre sus prestaciones figura además la incorporación de tecnología HTR, que mejora la producción de agua caliente sanitaria, y la posibilidad de generar de forma simultánea calefacción y refrigeración, optimizando así el rendimiento energético de grandes instalaciones.

Aunque el uso del R290 empieza ahora a generalizarse en Europa, Ecoforest recuerda que fue una de las compañías pioneras en apostar por este gas natural, hasta el punto de fabricar equipos con esta tecnología desde 2019. Ese posicionamiento la sitúa entre las primeras firmas europeas en comercializar soluciones reales ya en producción y no únicamente en fase experimental.

Noticias relacionadas

Con presencia internacional y proyectos desplegados en numerosos países, la empresa continúa consolidando desde Galicia un modelo industrial basado en la exportación de conocimiento, la innovación tecnológica y la sostenibilidad. La presentación celebrada en Nigrán sirvió así no solo para enseñar un nuevo producto, sino también para reforzar la imagen de Porto do Molle como uno de los polos industriales y tecnológicos más pujantes del sur de Galicia.