Y no solo envejecimiento, sino un acusado sobreenvejecimiento, entendido este como un aumento desproporcionado de las personas de edad muy avanzada. En estas tres comunidades residen 166.914 personas de 85 a 89 años, que conviven con una cifra similar, 169.667, de niños y niñas de 0 a 4 años.

Tenemos 308.411 personas mayores de 85 y más años, lo que supone 1,82 ancianos que supera los 85 años por cada niño menor de 4 años. Es una situación perversa que hará que perdamos población por la vía vegetativa y que fía toda opción de mantener la población a la llegada de inmigrantes, sea del resto de España o de otras partes del mundo.

Esta circunstancia del acusado envejecimiento si bien afecta a otras áreas de la España peninsular, como algunas zonas de Extremadura, Castilla la Mancha o Aragón, cuando se observa el mapa de España se aprecia que tiende a concentrarse precisamente en el Noroeste español.

Y esto conlleva, sin duda, mayores costes en la prestación de los servicios públicos, o mayores dificultades para desarrollar actividad económica, además del condicionante de un hábitat disperso, particularmente en Asturias y Galicia. El INE registra en el conjunto del noroeste 43.682 entidades singulares de población, de las 62.151 existentes en España: el 70,28% del total. entidades que forman parte de los 2.639 municipios, concejos o concellos en que se organiza administrativamente el territorio.

Precisamente la magnitud del territorio, su extensión, es otra de las características del conjunto del Noroeste ’español, en este caso mayoritariamente por la gran extensión de Castilla y León, que ella sola tiene más kilómetros cuadrados que varios países europeos. Los 134.426 km2 de este espacio suponen algo más de la cuarta parte de España, el 26,57% del conjunto, incluyendo la parte insular; una extensión superior a la de Grecia, 131.940 km2 o a la de Inglaterra, 130.395 km2. De los 200 países que más o menos contempla Naciones Unidas en sus informes, por extensión, esta macrorregión ocuparía la posición 95; lo que lo convertiría en un valor casi mediano de la relación de naciones dejando prácticamente los mismos países con una extensión menor que este territorio que con una extensión mayor en un directorio de miembros de Naciones Unidas.

El envejecimiento, la dispersión y la magnitud del territorio, son aspectos esenciales para atender a una población, afortunadamente creciente en los últimos ejercicios, pero con una dinámica compleja que hace que debamos repensar el futuro, anticiparnos a nuevas etapas de menor afluencia de migrantes y a las necesidades del mercado laboral.

Una población envejecida trae como consecuencia una pirámide de nuestra población activa con tendencia a crecer por la parte de las cohortes que se aproximan a su jubilación. Y una dificultad para reemplazar a los profesionales que se jubilan. Esto es válido en las empresas privadas, que ya sienten la necesidad de incorporar personal, particularmente en empresas industriales cargadas con operarios de elevada edad y difícil sustitución por su alta especialización, y también para la administración pública, con alta concentración en edad avanzada de sanitarios, profesores o personal de gestión. Veamos el estado de nuestro mercado laboral y la actividad económica.

La actividad económica

Con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE del primer trimestre de 2026 en el territorio del Noroeste tenemos 5.415,3 miles de personas de 16 y más años, de los que 2.899,5 miles son activos, 2.638,5 miles ocupados y 261,0 miles parados. Con esas cifras, la tasa de actividad de la región se sitúa en el 53,54, a algo más de 5,3 puntos de distancia de la media española que está en el mismo periodo en el 58,86. Por tanto, tenemos un primer problema en este ámbito: escaso dinamismo económico.

Sin embargo, nuestra tasa de paro es del 9,00, frente a un 10,83 de media nacional. Lo cual nos da algunas pistas; el problema es de capacidad de generar actividad económica, también de dificultades de encontrar personal, y no tanto de cifras de población en paro desorbitadas.

¿Cuál es nuestra aportación al PIB nacional? ¿En qué sectores somos relevantes? Las tres comunidades del Noroeste aportan, con datos de la Contabilidad Regional de España del INE, 185.845 millones de € al PIB español, el 11,66% del mismo. Es una contribución relevante, a pesar de no ser de las zonas más dinámicas del conjunto nacional.

Madrid al margen, cuyas condiciones de capitalidad y ciudad global hacen que no sean comparables en la mayor parte de los casos las magnitudes económicas, estas cifras ponen de manifiesto un peso considerable en la economía española; de hecho una potencia industrial y económica como el País Vasco aporta al PIB español menos de la mitad que el Noroeste, 91.613 millones de €, obviamente con mucha menos población y territorio; pero tampoco es deshonrosa la comparación con Cataluña, 302.304 millones de €, la primera comunidad en tamaño de su economía, una vez desligamos Madrid de esta comparación, y la segunda en población, detrás de Andalucía. Solamente la mencionada Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía, en este caso en cifras muy cercanas, superarían la aportación de Valor Añadido Bruto a la economía española que hace el Noroeste. Sería la cuarta economía de España.

El sector primario es una de las actividades más destacadas del territorio. Algo más del 19% de la actividad de todo el sector nacional se concentra en el Noroeste. Destaca, por su relevancia, el número de cabezas de ganado bovino que en el Censo Agrario de 2020 alcanza la cifra de 2,9 millones de cabezas, el 43% del total español. Si bien en explotaciones más pequeñas que la media española o europea, llegando a tener el 59% de las explotaciones de bovino españolas.

Algo parecido sucede en las granjas de porcino o en las aves de corral. Sin entrar en valoraciones de otra naturaleza, este hecho posiblemente contribuya a mantener producciones de calidad en un territorio que en sus diferentes variedades gastronómicas goza de merecida fama, tanto entre sus habitantes, como particularmente entre nuestros visitantes.

Otras actividades a considerar en los diferentes territorios serían la pesca en Galicia, referente internacional también en acuicultura y transformación de productos del mar, la producción forestal, la industria de automoción en el polo de Vigo o la textil, con el liderazgo de Inditex, lo que hace que su economía tenga una diversificación valiosa para afrontar el futuro. La siderurgia en Asturias y toda la cadena de industrias metálicas, incluyendo las posibilidades que se abren con la actividad relacionada con la defensa, además de la industria química y el liderazgo de sus industrias lácteas también contribuyen a una solidez necesaria para competir en una economía cada vez más abierta. Por su parte, en Castilla y León, además de las producciones agrarias de cereales, o el vino, destacan la industria de la automoción y la producción de energías renovables; también la industria químico-farmacéutica es una actividad significativa.

Y en todos ellos hay una actividad creciente del sector servicios en materias como la logística y el transporte, el comercio y la hostelería, fruto de un incremento importante de la actividad turística. Las nuevas tecnologías, el teletrabajo o el desarrollo de industrias culturales y creativas, con mucho potencial para esta zona, son otras de las actividades que están contribuyendo a diversificar la economía del Noroeste.