La constructora Oresa suma contratos perdidos por 5 millones y ya enfrenta demandas de administraciones públicas

El 11 de diciembre de 2024 la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras informó, en el portal oficial de la Xunta, de la adjudicación de las obras de humanización de la travesía de Palmeira, en Ribeira, a la empresa Oresa Construcción y Servicios Globales. Se habían postulado una docena de empresas, con una de ellas descartada por no acreditar la «viabilidad de su oferta». El proyecto se asignó por 2,507 millones de euros, sin IVA, con 15 meses de plazo de ejecución. Pero Oresa no remató la encomienda —debido a su «situación económica», como divulgó la alcaldesa de la localidad, María Sampedro— y la Xunta ha tenido que escoger una firma alternativa.

Esta de Ribeira es la actuación de mayor importe que ha perdido hasta la fecha la constructora viguesa, aunque no la única: en la Plataforma de Contratación del Estado se han notificado resoluciones de contrato por en torno a otros 2,8 millones de euros, ya sea por renuncia de la compañía o por decisión de la administración licitadora. Un municipio de Madrid ha emitido ya un informe favorable a un procedimiento de «indemnización de los daños y perjuicios» causados, como consta en la documentación a la que ha tenido acceso FARO. Se trata de Campo Real, que el 29 de enero formalizó la adjudicación a Oresa de los trabajos de «acondicionamiento de las instalaciones exteriores de la piscina municipal» por 433.244 euros, IVA incluido; la contratista había puesto de garantía casi 18.000 euros. Era una actuación a completar en tres meses.

El acta de replanteo entre el gobierno de Campo Real y Oresa —es un trámite obligatorio que fija el inicio de una obra— se formalizó el 6 de febrero. «Escasos días después —relata el acta de resolución de la alcaldía— presentó [en referencia a la constructora] un escrito poniendo de manifiesto su renuncia a la ejecución del contrato [...] sin haber iniciado siquiera las obras». El escrito de Oresa decía que le era imposible ejecutar las obras «debido a una situación sobrevenida de grave deterioro económico-financiero, que ha colocado a la empresa en un escenario de insolvencia inminente, con pérdida de capacidad real para sostener la continuidad ordenada de los trabajos, atender el pago corriente de suministros y garantizar, en condiciones de normalidad, la correcta ejecución material y temporal de la obra». Pidió, además, la devolución de la garantía.

La resolución de la alcaldía de Campo Real —el regidor es Francisco Leal, también concejal Economía y Hacienda— abunda que la empresa no ha aportado ninguna documentación, a excepción de una diligencia de embargo de créditos de la delegación de Galicia de la Agencia Tributaria por más de 90.500 euros, que «no constituye en sentido estricto una declaración de insolvencia». Y remacha que, a fecha de la cancelación (4 de mayo), Oresa no consta que haya comunicado ningún procedimiento de negociación con acreedores o concursal. La decisión final del gobierno madrileño ha sido la de denegar la devolución de la fianza, «ordenar la liquidación del contrato, con determinación de las obligaciones pendientes y, en su caso, la determinación de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración».

Obras de la empresa Oresa en la calle do Pazo de Bouzas / Jose Lores

Más rescisiones

El Concello de Marín, con fecha del pasado día 12, procedió también a la resolución del contrato para las obras en el itinerario litoral de la rúa do Forte, un proyecto de 593.365 euros. «Tras haber visitado la obras tres días a la semana durante los últimos seis meses, se pone de manifiesto el seguimiento continuado de la ejecución de los trabajos, así como el grado de avance de los mismos, por lo que se solicita la liquidación de los trabajos realizados», dice el informe de la cancelación.

Similar al del Concello de Ponteareas sobre las obras en la Avenida de la Constitución y el contorno de los jardines Concha Brey, contrato con un valor estimado de 912.000 euros. «Visto el informe del director de obra, del que resulta que el plazo contractual de ejecución de las obras, incluso tras la ampliación concedida, se encuentra ampliamente superado, con un grado de ejecución de aproximadamente el 15,14 %, evidenciándose un retraso grave, continuado y no justificado en la ejecución de las obras. Visto igualmente que se constata el abandono de subcontratistas derivado del impago por parte de la contratista principal, así como incidencias graves en la ejecución que afectan a la seguridad y al interés público», expone el documento oficial. En el mismo municipio ha sido la propia Oresa la que presentó renuncia a los trabajos de pavimentación y mejora de un camino en Valiñas, valorado en otros 85.000 euros.

Ha habido más. Como en Pontevedra, donde Oresa se había adjudicado la actuación en el parque Doce de Novembro, para la transformación de la antigua pasarela del tren en un parque urbano adjudicada por 643.287,49 euros. O en Vigo, donde ha dejado abierta en canal la rúa Pazo de Bouzas, cuya reforma le fue adjudicada por cerca de 380.000 euros (sin IVA). Otra empresa del grupo, Covisa, ha dejado también sin rematar los trabajos de pavimentación de la calle Doutor Cadaval, en el centro de la ciudad olívica.

Las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil por Oresa Construcción y Servicios Globales corresponden al ejercicio fiscal de 2023, cuando anotó casi 8,5 millones de euros de facturación. Como administrador único consta Juan Carlos Núñez Fraiz; de la matriz cuelgan también las mercantiles Oresa Asfaltos (antes Construcciones y Viales del Salnés, Covisa) o Patrimonial NCNC.